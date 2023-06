Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile





QUÉBEC, le 15 juin 2023 /CNW/ - Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées

« Aujourd'hui, on souligne la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Bien que des avancées ont été faites pour sensibiliser la population à la lutte contre la maltraitance des aînés, il reste encore beaucoup de travail à faire. L'Enquête sur la maltraitance envers les personnes aînées au Québec 2019 - Portrait de la maltraitance vécue à domicile, publiée en 2020, révélait que 5,9 % des personnes de 65 ans et plus vivant à domicile avaient rapporté avoir subi de la maltraitance, ce qui représente 78 900 personnes. C'est énorme! Rappelons que la maltraitance peut prendre différentes formes : violence physique, sexuelle, psychologique, financière, négligence, âgisme, etc.

Souvenons-nous qu'en 2018, le gouvernement libéral avait mandaté l'Institut de la statistique du Québec afin de mener une enquête sur la maltraitance des aînés en CHSLD. Ce mandat avait pour but de faire toute la lumière sur la maltraitance des aînés dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée. Or, cinq ans plus tard, le gouvernement caquiste refuse toujours de démarrer les travaux entourant cette enquête hautement importante. Si le gouvernement veut réellement lutter contre la maltraitance envers les aînés, il lui faut avoir un réel portrait de la situation. À quand cette étude?

L'opposition officielle encourage toute personne aînée victime de maltraitance ou tout témoin de situation de maltraitance envers une personne aînée à dénoncer la situation aux autorités ou à communiquer avec la Ligne Aide Abus Aînés en composant le 1-888-489-2287. »

- Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

15 juin 2023 à 08:51

Communiqué envoyé leet diffusé par :