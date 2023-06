Klever Programmatic, Moov AI et INVEST-AI collaborent pour transformer le trading média et accélérer le retour sur investissement des clients





Klever Programmatic a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu un soutien significatif grâce au programme INVEST-AI* pour financer l'innovation intelligente dans le domaine de l'optimisation des campagnes programmatiques. Ce programme vise à soutenir l'avancement des petites et moyennes entreprises du Québec par l'application de l'IA aux processus commerciaux. Ce projet est réalisé en partenariat avec Moov AI, une firme de consultation en valorisation des données et en intelligence artificielle basée à Montréal.

Le projet entre Klever et Moov AI est connu pour l'instant sous le nom Prométhéus et vise à accroître les capacités des traders de médias en leur fournissant des recommandations basées sur des paramètres spécifiques, des tactiques et le comportement réel des clients. La solution d'IA sera capable de s'adapter plus rapidement aux fluctuations du marché. Le projet comprend trois phases, dont la première est un processus de découverte et de dérisquage qui a démarré en avril.

Marc POIRIER, PDG de Klever Programmatic, déclare : « En exploitant les milliards de points de données mensuels générés par notre activité de trading sur tous les canaux Internet ouverts, nous utiliserons l'IA pour générer des recommandations et des opportunités d'optimisation. » Son équipe a pour objectif de tenir sa promesse technologique pour les spécialistes du marketing programmatique et d'optimiser tous les aspects liés à la performance des comptes de ses clients. Olivier BLAIS, vice-président de Decision Science chez Moov AI, déclare : « Il est passionnant de voir comment les solutions d'IA améliorent la sphère des médias et de la publicité. Nous sommes fiers de faire partie de cette réussite en matière d'IA au Québec, démontrant que Montréal est une plaque tournante de classe mondiale pour la réalisation de projets d'IA tangibles et précieux. »

S'il est couronné de succès, Prometheus aura des implications majeures pour les traders en médias programmatiques, notamment une réduction des obstacles à l'accès au marché, une augmentation du volume des dépenses médiatiques gérées par trader, un meilleur retour sur investissement pour le client, et bien plus encore. La phase finale du projet est prévue avant la fin de l'année. Pour plus d'informations sur cette collaboration passionnante, veuillez contacter l'un des porte-parole ci-dessous.

*Le programme INVEST-AI est géré par IVADO Labs et financé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec.

15 juin 2023 à 08:15

