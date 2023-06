INVITATION AUX MÉDIAS - L'imposant carillon de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal de retour de France après une restauration majeure





MONTRÉAL, le 15 juin 2023 /CNW/ - L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal soulignera le retour de son imposant carillon, après une restauration majeure effectuée depuis 2019 par la Fonderie Paccard, en France. L'ensemble de cloches fut initialement destiné à la tour Eiffel puis prêté à l'Oratoire Saint-Joseph en 1955, avant d'être offert par de généreux donateurs. Seul carillon de la province, il constitue un élément important du patrimoine québécois.

En plus des 56 cloches initiales, le carillon accueillera six nouvelles cloches, dont un bourdon, sa cloche la plus imposante. Cet ajout a été rendu possible grâce au succès de la campagne de financement. Le poids des 62 cloches varie de 5 kg à 3 600 kg, totalisant près de 19 000 kg.

L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal vous invite à la cérémonie de bénédiction des cloches, en présence de père Patrick Vézina, c.s.c., directeur des Associés du frère André, de la carilloniste titulaire, Andrée-Anne Doane, de Cyril Paccard, de la Fonderie Paccard, de donateurs et de membres du personnel de l'Oratoire.

Les cloches seront posées temporairement dans une structure située près du parvis extérieur devant la crypte. Le public est invité à les admirer de près les 17 et 18 juin, avant qu'elles ne soient intégrées au campanile.

QUOI : Cérémonie de bénédiction des cloches du carillon

Opportunité photos, vidéos et entrevues



QUAND : Le samedi 17 juin 2023, 11 heures





Nous vous recommandons de confirmer votre présence



QUI : Père Patrick Vézina, c.s.c., directeur des Associés du frère André

Mme Andrée-Anne Doane, carilloniste titulaire

M. Cyril Paccard, Fonderie Paccard



OÙ : Sur la terrasse extérieure devant la crypte de l'Oratoire Saint?Joseph du Mont?Royal

3800, Chemin Queen?Mary, niveau 1, Montréal

En raison des travaux, le stationnement est accessible via la rue Cedar Crescent

15 juin 2023 à 08:00

