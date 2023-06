D-BOX s'associe avec Advanced SimRacing, un chef de file nord-américain du secteur de la simulation de course





MONTRÉAL, 15 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), chef de file mondial en matière de divertissement haptique et immersif, et SimracingCanada Inc., aussi connue sous Advanced SimRacing ("ASR"), un fabricant de châssis de simulation de course et détaillant d'équipements de sport automobile numérique en Amérique du Nord, ont le plaisir de renouveler un partenariat permettant à la clientèle en pleine croissance d'ASR, l'occasion de construire le simulateur de course ultime à l'aide de la technologie haptique de D-BOX, certifiée par la FIA. La valeur attendue des composantes haptiques qui seront vendues par D-BOX en vertu de cette entente est de plus de 2,6 millions de dollars canadiens (2 millions de dollars américains) au cours de la prochaine année.



ASR s'est rapidement bâti une solide réputation dans le marché et sa décision de travailler de nouveau avec D-BOX fait partie de son engagement continu à fournir les meilleures expériences de simulation de course pour les professionnels et les amateurs. Les simulateurs de ASR sont conçus pour reproduire la sensation de conduire une vraie voiture de course et les actuateurs G5 de D-BOX améliorent davantage le réalisme et la précision de l'expérience de simulation de course. Ayant travaillé de concert avec des pilotes professionnels de l'IMSA, la F1, le Super Trofeo de Lamborghni, la coupe Porsche et de NASCAR et d'autres séries de courses de haut niveau, ASR possède un savoir-faire incomparable en ce qui a trait à la conception d'une expérience véritablement immersive. Son équipe d'experts n'a pas son pareil pour installer et calibrer une unité de D-BOX à des fins professionnelles et de formation.

« D-BOX est un incontournable lorsqu'il est question de retour haptique en simulation de course. Nous sommes ravis d'annoncer cet engagement majeur à l'égard de D-BOX, qui a toujours été un allié de taille pour ASR depuis notre création », a déclaré Marc-André Ladouceur, chef du marketing et copropriétaire d'ASR. « Ensemble, nous faisons passer la simulation de course au niveau supérieur et nous offrons une expérience immersive inégalée aux joueurs et aux amateurs. »

« Notre partenariat renouvelé renforce notre présence dans le secteur de la simulation et nous donne l'occasion de proposer une expérience plus immersive et réaliste dans le marché, » mentionne Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. « Ce partenariat nous permet d'intégrer notre technologie du mouvement de pointe aux simulateurs dernier cri d'Advanced SimRacing, ce qui crée une expérience de simulation sans précédent. Nous sommes convaincus que notre collaboration avec ASR continuera de profiter à nos deux entreprises et de repousser les limites de la technologie de simulation de course. »

À PROPOS D'ADVANCED SIMRACING

Fondé en 2020, Advanced SimRacing est le fabricant de châssis de simulation de course et le détaillant d'équipements de sport automobile numérique qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. Détenue et exploitée par des SimRacers passionnés, la société conçoit et construit les cockpits de simulation de course en profilé d'aluminium les plus robustes et les plus durables disponibles sur le marché aujourd'hui.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX crée et redéfinit des expériences commerciales et de divertissement réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l'imagination par les effets du mouvement, des vibrations et des textures. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d'applications de réalité virtuelle, d'expérience métavers, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d'une façon inédite. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Consultez D-BOX.com.

