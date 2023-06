Jackery repousse les limites de l'industrie avec son nouveau produit Solar Generator 2000 Plus nouvellement optimisé pour les performances de pointe, la fiabilité et la tranquillité d'esprit





FREMONT, Californie, 15 juin 2023 /PRNewswire/ -- Jackery, un leader mondial des solutions innovantes en matière d'énergie portable et d'énergie verte en plein air, dévoile le nouveau produit Solar Generator 2000 Plus pour répondre au besoin croissant d'énergie verte avec un minimum de tracas. En tant que leader de l'industrie, Jackery s'efforce d'assurer aux utilisateurs un contrôle total de leurs besoins en énergie. Avec six panneaux solaires Jackery SolarSage 200, le nouveau Jackery Solar Generator 2000 Plus peut être rechargé rapidement avec une batterie durable. Que ce soit pour la vie intérieure ou l'aventure en plein air, la capacité énergétique améliorée, la durée de vie de la batterie et l'amélioration de la réduction du bruit font du Jackery Solar Generator 2000 Plus une nécessité irréprochable.

Énergie et tranquillité : la tranquillité ultime au service de l'énergie

Le Jackery Solar Generator 2000 Plus est conçu pour ceux qui cherchent à jouir d'une plus grande liberté et d'une plus grande indépendance énergétique. Il est également optimisé avec un processus de charge sans bruit pour une meilleure expérience utilisateur.

Les batteries ultra-durables au lithium-fer-phosphate (LFP) permettent à un seul appareil d'atteindre une durée de vie de 10 ans, et le niveau de la batterie peut rester à 70 % après 4 000 cycles de charge.

Pour les utilisateurs qui recherchent un mode de vie durable, le 2000 Plus sera un compagnon fiable avec sa batterie durable.

Les panneaux solaires Jackery Solar Generator 2000 Plus intègrent également la technologie Interdigitated Back Contact (IBC) dans leur structure, ce qui leur permet d'atteindre un taux d'efficacité de conversion solaire de 25 %, le plus élevé de l'industrie. La technologie IBC permet également de charger jusqu'à six appareils Jackery Solar Saga 200 W en seulement deux heures. Grâce à une meilleure conversion de l'énergie et à une meilleure efficacité de charge, les utilisateurs n'ont pas à se soucier des conditions d'ensoleillement. Le 2000 Plus est capable de faire face à des scénarios difficiles et même de réduire les risques liés à l'énergie grâce à une meilleure accessibilité énergétique.

Le pack de batteries supplémentaires de Jackery peut encore augmenter la capacité du Jackery Solar Generator 2000 Plus une fois branché. Les batteries supplémentaires stockent l'énergie solaire excédentaire générée pendant les heures d'ensoleillement maximal, la nuit, ce qui permet de recharger le générateur en déplacement 7 j/7 et 24 h/24, en toute simplicité.

Bien que la production d'énergie verte reste une priorité, le confort des utilisateurs est également assuré grâce à la technologie brevetée de dissipation de la chaleur. Le niveau de bruit maximal est plafonné à 53 dB et inférieur à 30 dB à température ambiante, aussi silencieux qu'une bibliothèque. Pour ceux qui ne supportent pas le bruit, le Jackery Solar Generator 2000 Plus est un produit puissant, mais agréable.

Sécurité promise : une garantie universelle pour tous

Le Jackery Solar Generator 2000 Plus atteint des performances de pointe sans aucun compromis en matière de sécurité, grâce à divers systèmes de sécurité avancés.

De plus, le système intelligent ChargeShield breveté de Jackery et la technologie de charge rapide STEP CHARGE augmentent la durée de vie de la batterie de 50 % par rapport à des algorithmes de charge plus uniformes. Pour ce faire, la durée des cycles est augmentée de 50 % lorsque la batterie atteint 70 % de son état de santé. Cet algorithme dynamique empêche également la surchauffe pendant le processus de charge, répondant ainsi aux préoccupations de sécurité liées à la précipitation du lithium causée par un courant de charge élevé à basse température.

Engagement durable : une production verte pour un monde vert

En s'engageant à fournir de l'énergie verte au monde, Jackery est fière de respecter les normes de durabilité les plus élevées dans toutes ses activités commerciales, ce qui est possible en s'assurant que les produits respectent les meilleures normes mondiales en matière de sécurité et de performances.

Jackery est devenue la première marque mondiale de produits photovoltaïques certifiée par TÜV SÜD. De plus, les matériaux de production des générateurs solaires Jackery sont certifiés par SGS, l'une des plus grandes sociétés de test au monde, reconnue pour sa durabilité et sa qualité.

Depuis plus d'une décennie, Jackery est un pionnier de la technologie des énergies renouvelables. La société a mis à profit son expérience et son expertise dans le domaine de l'énergie solaire pour développer des générateurs d'électricité portables performants, sûrs et abordables qui réduisent la dépendance des populations à l'égard des combustibles fossiles.

