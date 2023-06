mParticle présente le premier modèle de tarification dégroupée pour améliorer la personnalisation et optimiser les coûts





La nouvelle tarification fondée sur la valeur offre davantage de composabilité et une expérience améliorée sur la plateforme.

NEW YORK, 15 juin 2023 /PRNewswire/ -- mParticle, une plateforme de données clients (CDP) alimentée par l'IA, a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle tarification fondée sur la valeur. Ce modèle révolutionnaire offre aux marques un contrôle et une flexibilité inégalés pour composer une pile de données personnalisée qui répond à leurs besoins uniques, tout en optimisant les coûts et en maximisant les performances du système.

Dans le contexte économique actuel, les équipes data et de marketing de tous les secteurs optimisent la croissance et examinent les coûts. Conscient de ce changement, le nouveau modèle de tarification fondée sur la valeur de mParticle permet aux équipes d'améliorer la rentabilité tout en maintenant la valeur et la performance, passant d'un modèle traditionnel fondé sur les limites d'utilisation et les excédents à un modèle qui offre davantage de souplesse et de configurabilité.

Les modèles traditionnels de tarification pour les plateformes de données clients souffrent souvent d'un décalage entre le coût et la valeur. Les modèles traditionnels de tarification fondés sur le profil de l'utilisateur facturent le même prix par utilisateur, quel que soit le niveau d'engagement de l'utilisateur et, en fin de compte, la valeur pour la marque. De même, les modèles traditionnels de tarification fondés sur l'événement attribuent un prix uniforme à chaque événement, quelles que soient son utilisation prévue, et la valeur subséquente réalisée.

La tarification fondée sur la valeur de mParticle offre une solution innovante pour relever ces défis en allant au-delà d'une approche universelle. Les équipes peuvent désigner des niveaux d'événements dans l'interface utilisateur mParticle, en alignant chaque point de données avec un cas d'utilisation prévu. Par exemple :

Pour les cas d'utilisation de streaming de données, les événements peuvent être désignés comme étant de nature éphémère au sein de la plateforme sans entraîner de coûts de stockage et de calcul. Cela crée une solution sans copie de données et élimine les surcoûts.

Pour les cas d'utilisation de client à 360° et de reprise de données, les équipes peuvent désigner des événements à stocker, mais à maintenir séparés des activités de calcul élevé et

Pour les cas de ciblage d'audience et de personnalisation, les événements désignés comme tels aideront les marques à optimiser les coûts en réduisant les inefficacités dans lesquelles les données sont stockées et consultées pour les calculs en temps réel, comme la segmentation d'audience, l'orchestration du parcours client, et l'enrichissement de profil.

« Avec le nouveau modèle de tarification de mParticle, nous avons amélioré l'efficacité de nos coûts de plateforme sans sacrifier l'utilisation et la valeur, a déclaré Ramya Chekuri, directrice principale des données chez Equinox. La possibilité de hiérarchiser nos événements et d'optimiser nos coûts à mesure que nos volumes de données continuent d'augmenter est essentielle pour offrir une expérience client efficace à grande échelle. »

Le nouveau modèle de tarification permet non seulement d'accroître l'efficacité et d'harmoniser le rapport valeur-prix, mais il permet également d'offrir un ensemble de produits de premier ordre. Plutôt qu'un modèle traditionnel limité par les plafonds, les excédents et les pénalités, les équipes peuvent acheter des crédits qui peuvent être appliqués à l'utilisation de n'importe quel composant de la plateforme mParticle. En outre, l'offre stimule les performances du système et fournit des fenêtres rétrospectives plus larges sur les calculs d'audience en temps réel.

« La tarification fondée sur la valeur aide nos clients à éliminer le gaspillage et à tirer le maximum de leur investissement dans la CDP, a déclaré Chee Chew, chef des produits chez mParticle. Dans ce climat macroéconomique où toutes les entreprises sont plus prudentes sur leurs dépenses, nous voulons offrir aux clients le meilleur rapport qualité-prix possible. »

Pour en savoir plus sur la tarification fondée sur la valeur, consultez https://www.mparticle.com/pricing/.

À propos de mParticle

mParticle est une plateforme de données client pilotée par l'IA qui alimente l'ensemble de la pile de données client en combinant la qualité des données et les protections en matière de conformité avec des renseignements et des prédictions riches. Des entreprises comme NBCUniversal, JetBlue et Venmo utilisent mParticle pour simplifier leur infrastructure de données clients, maximiser la valeur de leurs données et accélérer la croissance à grande échelle. mParticle a recueilli près de 300 millions de dollars de financement. Fondée en 2013, mParticle a son siège social à New York et compte des employés dans le monde entier.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1471487/4085030/mParticle_Logo.jpg

15 juin 2023 à 07:32

Communiqué envoyé leet diffusé par :