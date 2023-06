Persistent conclut un partenariat de niveau Zenith avec Zscaler





Renforce les capacités de cyber-résilience et de récupération pour sécuriser les parcours de modernisation des clients

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 15 juin 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) et (NSE : PERSISTENT), un leader mondial de l'ingénierie numérique, a annoncé aujourd'hui avoir renforcé sa relation stratégique avec Zscaler en atteignant le niveau de partenariat Zenith. Face à la recrudescence des cyberattaques dans le monde, la sécurité est devenue primordiale pour toutes les organisations, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité. Persistent entend tirer parti de son partenariat avec Zscaler pour aider ses clients à renforcer et à moderniser leur posture de sécurité grâce à un modèle de sécurité zéro confiance. Ce modèle est un élément clé pour permettre aux clients de créer un environnement sécurisé pour migrer et moderniser leurs charges de travail dans le cadre de leur cheminement vers le cloud.

Le niveau Zenith est le niveau de partenariat le plus élevé offert par le programme de partenariat de Zscaler. L'atteinte de ce niveau témoigne de l'engagement et des investissements réalisés par Persistent dans les plateformes Zscaler et de l'expérience acquise par l'entreprise dans la mise en oeuvre efficace de solutions de sécurité. Ces investissements comprennent une automatisation préconçue pour des déploiements plus rapides, des playbooks sur le dépannage et des intégrations personnalisées à la pile de sécurité existante des clients.

En outre, Persistent a élargi ses relations en tant que client de Zscaler. Grâce au déploiement des solutions Zscaler en son sein, Persistent a renforcé son infrastructure de cybersécurité et amélioré sa posture de sécurité. Ce déploiement a également permis à Persistent de consolider ses outils de sécurité, de réduire ses dépenses opérationnelles et ses coûts de maintenance.

Les pratiques solides appliquées par Persistent en matière de cloud et de sécurité, associées aux plateformes cloud modernes de sécurité en tant que service de Zscaler, permettent à l'entreprise d'offrir une confiance zéro et une transformation sécuritaire à ses clients dans tous les secteurs d'activité. Dans le cadre de cette relation de partenariat, Persistent développe une stratégie commune de mise sur le marché avec Zscaler pour relever les défis auxquels les sociétés de capital-investissement et les entreprises de leur portefeuille sont confrontées dans leur transition suite à des scissions, des acquisitions et des cessions, afin de garantir une infrastructure et des environnements de travail sécurisés.

Sandeep Kalra, PDG et directeur exécutif de Persistent Systems, a déclaré :

« Nous sommes engagés en faveur de la cybersécurité au plus haut niveau de notre organisation, et Zscaler a joué un rôle crucial dans notre propre transformation sécuritaire. Le succès enregistré dans la sécurisation de notre organisation nous a aidés à élaborer un manuel que nous avons l'intention d'utiliser pour aider nos clients à améliorer leur posture de sécurité. Grâce à notre partenariat global et de longue date avec Zscaler, nous souhaitons optimiser le paysage technologique de sécurité de nos clients et renforcer leur cyber-résilience en déployant des plateformes de sécurité zéro confiance solides et en proposant des solutions de cyber-sécurité et des services de conseil de premier ordre. »

Jay Chaudhry, PDG de Zscaler, a déclaré :

« Persistent est un partenaire précieux qui a une parfaite connaissance des capacités des produits de Zscaler et de l'expertise requise pour les adapter aux besoins des clients. Nous sommes convaincus que nous atteindrons ensemble de nouveaux sommets en poursuivant un objectif commun : permettre à nos clients de renforcer leur flexibilité, leur efficacité, leur résilience et leur sécurité. »

À propos de Persistent

Avec plus de 22 750 employés répartis dans 21 pays, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise. Nous travaillons avec les leaders de l'industrie, dont 14 des 30 entreprises les plus innovantes identifiées par BCG, 8 des 10 plus grandes banques aux États-Unis et en Inde, et de nombreux innovateurs dans les écosystèmes de la santé et du logiciel. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation des objectifs sociétaux.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter persistent.com/flcs

Contacts pour les médias

Emma Handle

Persistent Systems (International)

+1 617 633 1635

[email protected]

Rhea Mistry

Archetype

+91 992 058 2926

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg

15 juin 2023 à 07:16

Communiqué envoyé leet diffusé par :