/C O R R E C T I O N de la source -- Centre Bienvenue/

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à un mécanicien industriel à l'emploi de l'entreprise Bois...

La marque leader des jeux en ligne, Minimum Deposit Casinos (MDC), a mené une étude approfondie d'un mois pour analyser les problèmes de santé liés aux jeux d'argent en ligne et à l'utilisation excessive des écrans/appareils. L'objectif de l'étude...