SUNRATE améliore les capacités de paiement transfrontalier grâce à Visa Direct





SINGAPOUR, 15 juin 2023 /PRNewswire/ -- SUNRATE, la plateforme mondiale intelligente de paiement et de gestion de trésorerie, annonce sa collaboration avec Visa, un chef de file mondial des paiements numériques, pour permettre aux clients de SUNRATE d'envoyer et de recevoir des fonds directement à partir de cartes de débit et cartes prépayées Visa admissibles.

Au début de l'année, SUNRATE a également lancé sa carte commerciale virtuelle Visa dans le cadre de sa solution globale de voyage en ligne. En 2021, l'entreprise SUNRATE est devenue l'un des membres principaux du réseau Visa.

« En tant qu'entreprises mondiales de technologie financière, SUNRATE et Visa ont la mission commune de moderniser le mouvement de fonds, en mettant l'accent sur la sécurité, la compétence et la transparence des paiements transfrontaliers au profit des entreprises du monde entier. Notre partenariat avec Visa renforce les avantages que cette combinaison apporte à la reconnaissance de notre engagement commun pour nos clients à l'échelle mondiale », a déclaré Qincheng Wang, chef de produit, SUNRATE.

Voici la déclaration de Deepan Dagur, responsable du mouvement monétaire, Asie-Pacifique : « La demande pour des paiements transfrontaliers plus rapides et plus accessibles continue de croître alors que les entreprises cherchent de meilleures façons de faire et de recevoir des paiements. De concert avec SUNRATE, Visa simplifie les paiements transfrontaliers en étant le point de connexion unique permettant aux clients de transférer des fonds facilement et efficacement. »

À propos de SUNRATE

SUNRATE est la plateforme mondiale intelligente de gestion des paiements et de trésorerie pour les entreprises du monde entier. Depuis la création de l'entreprise en 2016, nous sommes reconnus comme le principal fournisseur de solutions et avons permis à différentes entreprises d'exercer leurs activités et de prendre de l'expansion à l'échelle locale et internationale dans plus de 150 pays et régions grâce à notre plateforme exclusive de pointe, à notre vaste réseau mondial et à nos API robustes.

L'entreprise, dont le siège social mondial est situé à Singapour et qui exploite des bureaux en Chine, en Indonésie et au Royaume-Uni, travaille en partenariat avec les principales institutions financières mondiales, comme Citibank, Standard Chartered, Barclays et DBS Bank, et constitue le membre principal de Mastercard et de Visa. Nous sommes autorisés et réglementés par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, la Banque d'Indonésie, les autorités douanières de Hong Kong et l'Autorité monétaire de Singapour.

14 juin 2023 à 22:00

