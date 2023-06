Pour le personnel - Québec agit pour répondre aux enjeux de santé au Nunavik





NUNAVIK, QC, le 14 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, est fier d'annoncer, en collaboration avec ses collègues, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, et le député d'Ungava, Denis Lamothe, que le gouvernement agit pour répondre aux enjeux de santé au Nunavik. Comme il s'y était engagé, Québec pose des gestes concrets afin d'améliorer l'attraction et la rétention du personnel infirmier dans la région et, à terme, faciliter l'accès aux soins pour la population locale.

Afin d'atténuer les enjeux de main-d'oeuvre dans la région du Nunavik, Québec bonifie de 21,43 % les montants de la prime d'attraction et de rétention des infirmières en les faisant passer de 14 000 $ à 17 000 $. Pour les régions plus éloignées, ces montants passent de 20 447 $ à 24 829 $. Ces montants seront indexés annuellement afin de répondre à l'augmentation du coût de la vie.

En parallèle, Québec annonce des ajustements à l'aménagement du temps de travail afin de bonifier le nombre de sorties pour le personnel. Ces sorties permettent aux infirmières n'habitant pas au Nunavik de retourner chez elles, notamment pour voir leurs proches. Ainsi, les infirmières ayant effectué minimalement 26 semaines de travail auront dorénavant la possibilité d'effectuer jusqu'à six sorties par année, soit deux de plus qu'elles n'y étaient autorisées auparavant. Il s'agit d'un aménagement qui permettra aux professionnelles de la santé de faire de plus courtes périodes de travail. C'est un geste supplémentaire significatif pour rendre plus attrayantes les conditions de travail dans la région.

De plus, les professionnelles en soins auront désormais accès plus facilement au congé nordique qui leur permet de quitter temporairement leur établissement pour travailler dans la région du Nunavik. Ainsi, plus de flexibilité sera offerte aux infirmières qui souhaitent aller prêter main-forte dans les communautés nordiques plus éloignées où les besoins sont importants.

La pénurie de main-d'oeuvre est criante au Nunavik et tous conçoivent que c'est l'élément principal auquel il faut s'attaquer pour améliorer l'accès aux soins pour la population locale. L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute notamment à la construction de 150 logements dans les communautés du Nunavik pour les employés du réseau de la Santé qui viennent travailler dans la région. Par ailleurs, l'analyse des scénarios pour la construction d'un hôpital suit son cours. Celui-ci permettra, à terme, le déploiement de différents services spécialisés directement dans la région, évitant ainsi le transfert de nombreux patients à Montréal. C'est un pas de plus vers un meilleur accès aux soins et une gestion de proximité dans le réseau de la santé.

Citations :

« Comme gouvernement, nous nous étions engagés à poser des gestes concrets afin d'améliorer les conditions de travail de nos professionnels de la santé au Nunavik. L'annonce d'aujourd'hui fait partie des solutions concrètes qui sont déployées afin de répondre aux enjeux de main-d'oeuvre dans la région. Les mesures permettront d'attirer de nouvelles ressources, mais aussi de retenir celles qui nous aident déjà sur le terrain. Bonifier les conditions pour attirer plus de personnel qualifié permettra d'améliorer l'accès à des soins de santé de qualité pour les citoyens du Nunavik. Ce sont des éléments essentiels qui sont au coeur de notre Plan santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je me réjouis de la signature de cette entente qui s'inscrit dans notre vision commune de répondre aux besoins et préoccupations des Québécoises et des Québécois en matière de santé. Les enjeux dans le secteur de la santé, surtout l'attractivité et la rétention de nouveaux professionnels, sont importants et nous travaillons activement à trouver des solutions concertées. La signature de cette entente est une preuve concrète de notre détermination à oeuvrer ensemble. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor

« Cette entente est une excellente nouvelle pour la population de toute la région du Nunavik. Elle témoigne de l'attention de notre gouvernement aux préoccupations de la population dans la région, mais aussi de sa volonté à trouver des solutions pour soulager le personnel de la santé. Je crois que ces mesures permettront de recevoir l'aide de nouvelles personnes à court terme. Je remercie également le personnel de la santé qui travaille avec nous et qui est très attentif aux besoins de la population.?Ces mesures s'ajoutent à l'annonce de la construction des 150 logements qui permettront la venue et la rétention du personnel soignant dans les communautés.

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« La bonification de cette prime d'attraction par le gouvernement est une très bonne nouvelle à la fois pour notre personnel de la santé que nous tenons à garder, mais aussi pour la population qui peut compter sur de nouvelles ressources. J'accueille avec enthousiasme cette entente de principe et j'invite les professionnels de soins qui veulent nous rejoindre à ne pas hésiter à le faire. »

Denis Lamothe, député d'Ungava, adjoint parlementaire du ministre de la Sécurité publique

Faits saillants

L'annonce de ces nouvelles mesures est rendue possible grâce à la signature d'une entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) au Nunavik.

14 juin 2023 à 21:56

