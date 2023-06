Casio lance des montres G-SHOCK transparentes qui laissent entrevoir leurs composants internes





Les designs reflètent le goût du défi de G-SHOCK

TOKYO, 15 juin 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie des dernières nouveautés de sa gamme de montres antichocs G-SHOCK, conçues en l'honneur des 40 ans de la marque. Les sept modèles de la gamme CLEAR REMIX sont fabriqués à partir de matériaux transparents qui révèlent les composants internes des montres.

Le projet G-SHOCK est né de l'idée de développer « une montre robuste incassable, même en cas de chute », un concept qui allait à l'encontre des idées reçues de l'époque. Les tests répétés ont permis de repenser la construction et les matériaux à maintes reprises. Cette quête acharnée a porté ses fruits en 1983 avec le lancement de la G-SHOCK. Depuis, Casio a lancé toute une série de montres G-SHOCK qui perpétuent cette révolution en matière de fonctionnalité et de design.

Les montres antichocs CLEAR REMIX créées en l'honneur des 40 ans de la marque incarnent le goût du défi de G-SHOCK avec des designs révélant les composants internes, y compris le module et le circuit imprimé. Sept modèles G-SHOCK populaires, dont la toute première G-SHOCK au design emblématique, ont été scrupuleusement sélectionnés et repensés afin que le boîtier, le bracelet, l'écran LCD, les boutons et d'autres éléments soient transparents.

DW-5040RX*/DWE-5640RX*

Reprenant la forme de la première montre G-SHOCK commercialisée, ces modèles sont dotés d'un écran LCD transparent, laissant apparaître le circuit imprimé orné de la marque G. La montre DWE-5640RX possède un bracelet contrasté composé de matériaux en résine et en métal.

DW-6940RX*

Ce modèle est tout à fait similaire à la montre DW-6900 original avec ses trois indicateurs, mais possède un écran LCD, un cadran et un boîtier central transparents, laissant subtilement apparaître le motif de la marque G sur le circuit imprimé sous-jacent.

* Sous certains angles de vue, l'intérieur du cadran peut être difficile à voir.

GA-114RX/GMA-S114RX

Ces montres numériques/analogiques, inspirées des modèles GA-110 et GMA-S110, sont dotées d'un boîtier central transparent et de boutons latéraux en résine transparente formant une palette de couleurs claire et unifiée.

GA-2140RX/GMA-S2140RX

Ces modèles complètent les montres GA-2100 et GMA-S2100, dotés d'une lunette octogonale, par un cadran transparent.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2101720/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2101724/2.jpg

14 juin 2023 à 21:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :