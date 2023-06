Le gouvernement du Canada et l'infirmière en chef organisent le Forum sur la rétention du personnel infirmier afin de s'attaquer aux défis qui concernent les travailleurs de la santé





TORONTO, le 14 juin 2023 /CNW/ - Comptant plus de 400?000 membres, le personnel infirmier forme le plus important groupe de professionnels de la santé au Canada et il joue un rôle essentiel dans le système de soins de santé canadien. Cela dit, de nombreux employés quittent la profession en raison des défis tels que la charge de travail surélevée, de nombreux cas d'épuisements professionnels, le stress, l'anxiété et la dépression, et dans certains cas, la violence qu'ils affrontent au travail.

Les travailleurs de la santé sont l'épine dorsale du système de santé, et le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires, tout autant qu'avec la Coalition d'action pour les travailleurs de la santé et d'autres partenaires importants pour remédier aux difficultés des effectifs en santé. Le budget de 2023 a exposé notre plan d'investir près de 200 milliards de dollars afin d'améliorer les soins de santé pour les Canadiennes et les Canadiens, lequel inclus une mise en valeur des efforts visant à soutenir le personnel de la santé par la rétention, le recrutement, la planification et la reconnaissance des exigences des personnes formées dans d'autres juridictions et à l'étranger. De plus, le plan soutiendra plus de modèles de soins reposant sur le travail d'équipe et tirer profit de nouvelles technologies pour transformer le système de santé afin d'affronter la crise du personnel de la santé.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a tenu un Forum sur la rétention du personnel infirmier mené par l'infirmière en chef Leigh Chapman (Ph. D.) où la communauté infirmière, les employeurs, et les travailleurs de première ligne de partout au pays se sont réunis pour parler de la crise du personnel de la santé et discuter de stratégies qui permettraient d'aborder et d'améliorer la rétention du personnel infirmier.

Les participants au forum se sont réunis plus tôt aujourd'hui pour élaborer conjointement une boîte à outils avec des stratégies fondées sur des données probantes, comme le soutien organisationnel en matière de santé mentale et de mieux-être, que les employeurs et les autorités de santé peuvent mettre en oeuvre pour appuyer la rétention du personnel infirmier au sein de leurs organisations. Le forum constituait une occasion unique pour les experts, les décideurs, et les principaux membres du milieu des soins infirmiers de se réunir afin d'appuyer les effectifs infirmiers et d'aborder des stratégies ciblées visant à optimiser le milieu de travail. La boîte à outils devrait être publiée cet automne.

Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les provinces, les territoires, la Coalition d'action pour les travailleurs de la santé, et d'autres intervenants clés pour trouver des solutions aux difficultés de longue date liées aux effectifs en santé, afin que le personnel infirmier et les autres travailleurs de la santé du Canada soient en mesure de continuer leur travail essentiel, celui d'assurer la santé et la sécurité des Canadiennes et des Canadiens.

Citations

«?Le personnel infirmier joue un rôle essentiel dans notre système de santé. Afin de fournir de meilleurs soins de santé aux Canadiennes et aux Canadiens, nous devons affronter les défis auxquels les infirmières font face partout au pays. La boîte à outils du Forum sur la rétention du personnel infirmier contiendra des outils qui aideront les employeurs et les autorités de santé à garder plus longtemps le personnel infirmier travaillant dans leur profession choisie, tout en lui permettant de se sentir valorisé et soutenu. Nous continuerons, ensemble, à améliorer les conditions de travail des effectifs infirmiers pour qu'ils puissent prendre soin d'eux-mêmes tout en prodiguant des soins de qualité aux Canadiennes et aux Canadiens.?»

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé du Canada

«?Les infirmières sont les piliers de notre système de soins de santé, mais malgré cela trop d'entre elles au Canada éprouvent des difficultés avec leur santé mentale, se sentent épuisées, surmenées, angoissées et inappréciées, ce qui a mené à de nombreuses démissions. L'élaboration conjointe d'une boîte à outils sur la rétention permettra à la communauté infirmière de contribuer concrètement à la mise en oeuvre de changements à notre système de santé, y compris en améliorant le soutien à la santé mentale pour aider le personnel infirmier à rester mentalement, émotionnellement et spirituellement en santé afin qu'il puisse continuer de nous soutenir.?»

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé du Canada

«?En tant qu'infirmière, je reconnais que la population vieillissante du Canada exerce une pression supplémentaire sur le personnel infirmier. Ce n'est là qu'un des nombreux enjeux auxquels les effectifs en santé du Canada seront confrontés à long terme. Le Forum sur la rétention du personnel infirmier et la boîte à outils en cours d'élaboration sont l'occasion de trouver des solutions à ces défis de longue date afin que les Canadiens puissent continuer à compter sur le personnel infirmier qui leur permettent, ainsi qu'à leur famille, de rester en bonne santé et en sécurité.?»

L'honorable Kamal Khera

Ministre des Aînés du Canada

«?En tant qu'infirmière en chef avec 20 ans d'expérience en soins infirmiers, je travaille à l'élaboration et à la mise en oeuvre de solutions qui fonctionnent vraiment pour le personnel infirmier. J'ai mis sur pied le Forum sur la rétention du personnel infirmier avec la communauté infirmière afin que nous puissions créer une boîte à outils qui comporte des stratégies inclusives fondées sur des données probantes pouvant être mises en oeuvre par les employeurs pour aider à la rétention du personnel infirmier partout au Canada. La boîte à outils, créée par et pour le personnel infirmier, a pour objectif d'optimiser l'environnement de travail pour les effectifs infirmiers au Canada.?»

Leigh Chapman (Ph. D.)

Infirmière en chef du Canada

Faits saillants

On trouvait parmi les participants au forum des employeurs de personnel infirmier de première ligne, des étudiants en sciences infirmières, des leaders d'opinion en soins infirmiers ainsi que des représentants de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada , de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers, de l'Association des infirmières et infirmiers autochtones du Canada , de l'Alliance des infirmières et infirmiers noirs, de l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières et de l'Association des étudiantes infirmières universitaires du Canada .

Le 23 août 2022, Santé Canada a annoncé la nomination de Leigh Chapman (Ph. D.) au poste d'infirmière en chef, avec pour mandat de se pencher sur les questions pancanadiennes relatives aux soins infirmiers et de fournir des conseils stratégiques à Santé Canada quant aux politiques et programmes prioritaires.

a annoncé la nomination de (Ph. D.) au poste d'infirmière en chef, avec pour mandat de se pencher sur les questions pancanadiennes relatives aux soins infirmiers et de fournir des conseils stratégiques à Santé quant aux politiques et programmes prioritaires. Le 1 er novembre 2022, le gouvernement fédéral a annoncé la mise en place de la Coalition d'action pour le personnel de la santé visant à trouver des solutions immédiates et à long terme en réponse à d'importants défis liés aux effectifs en santé.

novembre 2022, le gouvernement fédéral a annoncé la mise en place de la Coalition d'action pour le personnel de la santé visant à trouver des solutions immédiates et à long terme en réponse à d'importants défis liés aux effectifs en santé. Le budget 2023 donne un aperçu du plan d'investissement du gouvernement du Canada de près de 200 milliards de dollars sur dix ans afin d'améliorer les soins de santé des Canadiens. Ce plan inclut un financement de 25 milliards par l'entremise d'accords bilatéraux sur mesure avec les provinces et territoires pour réaliser leurs priorités communes en matière de santé, qui incluent de soutenir les professionnels de la santé du Canada .

de près de 200 milliards de dollars sur dix ans afin d'améliorer les soins de santé des Canadiens. Ce plan inclut un financement de 25 milliards par l'entremise d'accords bilatéraux sur mesure avec les provinces et territoires pour réaliser leurs priorités communes en matière de santé, qui incluent de soutenir les professionnels de la santé du . En 2021, le gouvernement fédéral a aussi amendé le Code criminel (sous le Projet de loi C-3) pour s'assurer que les travailleurs de la santé sont en sécurité et à l'abri des menaces, de la violence et de l'intimidation.

