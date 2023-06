COTY ORGANISE UNE JOURNEE INVESTISSEURS A PARIS LE 6 JUILLET





Coty Inc. (NYSE : COTY) (" Coty " ou " la Société "), l'un des plus grands acteurs mondiaux du secteur de la beauté, avec un portefeuille de marques emblématiques de parfums, de maquillage et de soins, organisera une journée investisseurs à Paris le 6 juillet 2023 à 14 heures (heure de Paris) / 8 heures (heure de New York). Cet événement s'inscrit dans la continuité de la récente annonce du projet de double cotation sur Euronext Paris.

Cette rencontre sera l'occasion de présenter Coty, ses axes stratégiques et sa proposition de valeur auprès des investisseurs européens. La Société détaillera les progrès d'envergure réalisés pour consolider sa position d'acteur mondial incontournable de la beauté, fort d'un portefeuille diversifié et d'une offre omnicanale. La présentation s'appuiera sur les annonces financières récentes et soulignera l'importance de l'héritage européen et des engagements de Coty dans la région.

Sue Y. Nabi, directrice générale de Coty, et Laurent Mercier, directeur financier, détailleront les orientations stratégiques, la performance financière et les perspectives de croissance de Coty. La présentation sera suivie d'une séance de questions-réponses.

L'événement sera diffusé en direct sur le site des relations investisseurs de Coty sur https://investors.coty.com. La retransmission de l'événement et les documents associés seront également disponibles dans la rubrique "Événements et présentations" à la fin de l'événement.

À propos de Coty Inc.

Fondé à Paris en 1904, Coty est l'un des plus grands acteurs mondiaux du secteur de la beauté avec un portefeuille de marques emblématiques de parfums, de maquillage et de soins. Coty distribue ses produits Prestige et Grand Public dans plus de 130 pays. Coty et ses marques encouragent chacun à s'exprimer librement, en créant sa propre vision de la beauté. Nous nous engageons à protéger la planète. Pour en savoir plus, rendez-vous sur coty.com ou sur LinkedIn et Instagram.

