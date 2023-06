Marche de solidarité à Pointe-Saint-Charles en appui aux grévistes d'Owens Illinois





MONTRÉAL, le 14 juin 2023 /CNW/ - Une marche de solidarité avec les grévistes d'Owens Illinois se tiendra dans les rues de Pointe-Saint-Charles ce vendredi à partir de 10 h. On attend plusieurs de centaines de personnes, grévistes et sympathisants qui viendront les soutenir.

Le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux, fera une courte intervention au départ de la marche vers 10 h. Une deuxième vague d'intervention aura lieu vers 11 h 30 devant l'usine à la fin de la marche, pendant laquelle interviendront le président de la section locale 206 G en grève, Éric Dumas, le député de Sainte-Marie-Sainte-Anne, Guillaume Cliche-Rivard, ainsi que le président du Conseil régional FTQ Montréal-Métropolitain, Marc-Édouard Joubert. L'activité se poursuivra avec un dîner hot-dogs dans une ambiance festive devant l'usine où les 330 grévistes tiennent une ligne de piquetage jour et nuit depuis le 10 mai dernier.

Marche de solidarité

Vendredi 16 juin

Départ vers 10 h

Parc Madeleine-Parent (2801, rue Saint-Patrick, dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal)

Arrivée vers 11 h 30

Parc Marguerite-Bourgeoys (2286, rue Wellington, devant l'usine Owens Illinois)

Les 330 métallos d'Owens Illinois ont déclenché une grève générale illimitée le 10 mai dernier pour obtenir des augmentations de salaire à la hauteur de leur contribution dans l'entreprise et en phase avec la situation économique. «?L'inflation fait rage, l'épicerie coûte plus cher et les coûts des logements et des hypothèques explosent. Nos membres ne veulent pas voir leur pouvoir d'achat reculer?», s'exclame le président de la section locale 206G représentant les 330 grévistes, Éric Dumas.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60?000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

14 juin 2023 à 16:31

