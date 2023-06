Traverse Québec-Lévis - Reprise du service à deux navires vendredi





QUÉBEC, le 14 juin 2023 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) est heureuse d'annoncer à la clientèle de la traverse Québec-Lévis que la reprise du service à deux navires débutera dès vendredi, le 16 juin 2023, avec le retour en service du NM Lomer-Gouin aux côtés du NM Alphonse-Desjardins. La STQ profite de l'occasion pour remercier la clientèle de sa résilience et de sa patience au cours des derniers mois. Le retour prochain du NM Radisson dans la flotte opérationnelle de la STQ assurera également un plan de relève plus robuste aux traverses de Québec-Lévis et de L'Isle-aux-Coudres.

Service bonifié pour le Festival d'été de Québec

La STQ profite également de l'occasion pour annoncer qu'elle bonifiera l'horaire de la traverse Québec-Lévis lors du Festival d'été de Québec, alors que les deux navires seront en service jusqu'à minuit. La STQ invite d'ailleurs la clientèle à se procurer leurs billets piétons à l'avance à la billetterie de la gare ou en ligne sur le traversiers.com pour éviter les files d'attente à la guérite d'accueil.

14 juin 2023 à 16:26

