Hommage au civisme - Des citoyens de la Capitale-Nationale honorés pour leur courage et leur altruisme





QUÉBEC, le 14 juin 2023 /CNW/ - La vice-première ministre, ministre des Transports et de la Mobilité durable, et députée de Louis-Hébert, Mme Geneviève Guilbault, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, et le député de Montmorency, M. Jean-François Simard, félicitent Mme Angélique Bertrand, M. Loïc Gravel et M. Jean-Philippe Godin. Ces trois résidents de la Capitale-Nationale se sont vu décerner une médaille et une mention d'honneur lors de la 35e édition de la cérémonie Hommage au civisme, pour les actes courageux qu'ils ont accomplis en 2019 et en 2020.

À l'occasion de cette cérémonie tenue aujourd'hui à l'hôtel du Parlement de Québec, le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme, M. Simon Jolin-Barrette, a remis des distinctions à 16 Québécoises et Québécois qui ont risqué leur propre vie pour sauver celle d'une autre personne. En présence de leurs proches et de nombreux dignitaires, 5 personnes ont reçu une médaille du civisme et 11 personnes ont obtenu une mention d'honneur.

Mme Angélique Bertrand

Le 21 décembre 2019, quatre jeunes skieuses de compétition se retrouvent sur les pentes du mont Gleason, à Tingwick. Angélique, Ophélie, Mathilde et Sarah-Maude s'engagent dans le tout nouveau remonte-pente quadruple du centre de ski. Mais Sarah-Maude glisse sur le siège alors que celui-ci continue d'avancer. Elle n'arrive pas à se redresser, ce qui empêche les jeunes filles d'abaisser la barre de sécurité. La chaise prend de l'altitude et Sarah-Maude continue de glisser. Ses amies doivent la retenir à bout de bras pour l'empêcher de tomber sur la pente. Elles appellent à l'aide pour que quelqu'un arrête le remonte-pente. Un moniteur de la station de ski constate la détresse des jeunes filles et entreprend de détacher un matelas couvrant un poteau pour le placer sous Sarah-Maude, dans le but d'amortir sa chute. Les candidates sont à bout de force et très soulagées de pouvoir laisser tomber leur amie en toute sécurité sur le matelas.

M. Loïc Gravel

Le 20 juin 2020, Loïc Gravel, alors âgé de 13 ans, se trouve à une fête familiale chez un ami de son père. Ils sont une dizaine au total, dont trois ou quatre enfants. En fin d'après-midi, les adultes sortent de la piscine creusée, dans la cour. Loïc entreprend de sortir les jouets restés dans la piscine. Au bout de quelques minutes, pensant avoir fini, il voit une masse verte au fond de la partie profonde. Il plonge alors pour terminer sa tâche. Une fois sous l'eau, Loïc s'aperçoit qu'il s'agit d'une petite fille de trois ans. Il la saisit par la taille. Semi-consciente et prise de panique, cette dernière se débat vivement, mais Loïc parvient tout de même à la remonter à la surface. Il appelle alors les adultes à la rescousse et leur confie la petite, qui a la peau bleutée et les yeux révulsés. Heureusement, les adultes ont vite constaté qu'une fois sortie de l'eau, elle s'est remise à respirer d'elle-même et a repris des couleurs.

M. Jean-Philippe Godin

Le 11 mai 2020 en soirée, Jean-Philippe Godin entend une forte déflagration semblant venir de près de chez lui. Il marche sur sa rue afin de découvrir l'origine de ce son inhabituel. Arrivé devant la maison d'Alain Renaud, un homme d'une soixantaine d'années, il voit ce dernier sortir de son garage, dont s'échappe une dense fumée noire. Ses vêtements sont en flammes. Il demande à sa conjointe d'appeler le 911 et se précipite vers son voisin pour lui retirer ses vêtements enflammés. Ce dernier est grièvement blessé, mais sous l'effet de l'adrénaline, il parvient à marcher pour s'éloigner de l'incendie. La conjointe de M. Godin le prend en charge avec une voisine, et l'enveloppe d'une couverture en attendant l'ambulance.

Citations

« Je suis honoré de souligner aujourd'hui le courage dont ont fait preuve ces 16 héroïnes et héros qui ont tout risqué pour sauver la vie d'autres personnes. Le gouvernement du Québec est fier de leur remettre les médailles et mentions d'honneur du civisme. Mme Angélique Bertrand, M. Loïc Gravel et M. Jean-Philippe Godin, tout comme les 13 autres récipiendaires, sont des exemples de courage et d'altruisme pour toute la population québécoise. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme

« Mme Angélique Bertrand, résidente de notre circonscription de Louis-Hébert, a fait preuve d'un calme et d'un sang-froid hors du commun. Aujourd'hui, les projecteurs sont dirigés sur cette citoyenne exemplaire, dont l'acte héroïque mérite d'être souligné. Bravo et merci, Madame Bertrand! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre des Transports et de la Mobilité durable, et députée de Louis-Hébert

« C'est un honneur pour moi de souligner la profonde humanité dont a fait preuve M. Jean-Philippe Godin, un résident de Saint-Joachim. Son acte de bravoure va au-delà du devoir de citoyen d'agir en bon samaritain : il a risqué sa vie pour sauver celle d'une autre personne. Je tiens à le féliciter pour ce geste exceptionnel. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« M. Loïc Gravel, un jeune de la circonscription de Montmorency, n'a pas hésité à prendre des risques pour sauver la vie d'une autre personne. N'eût été son courage, cette fête familiale aurait pu connaître un dénouement tragique. Son geste héroïque mérite d'être reconnu et fait de lui un citoyen d'exception. »

Jean-François Simard, député de Montmorency

Faits saillants

Le 19 décembre 1977, le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à favoriser le civisme. En vertu de cette loi, une intervention auprès d'une personne en danger dans des circonstances périlleuses ou difficiles, qui a parfois menacé la vie du sauveteur, peut être reconnue comme un acte de civisme exceptionnel et valoir à son auteur une décoration ou une distinction.

Lien connexe

La description des actes de civisme est accessible sur le site Web du ministère de la Justice : www.justice.gouv.qc.ca.

14 juin 2023 à 15:00

