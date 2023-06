Hommage au civisme - Une citoyenne de Montréal honorée pour son courage et son altruisme





QUÉBEC, le 14 juin 2023 /CNW/ - La députée de Pointe-aux-Trembles et ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, félicite Mme Zoé Grisé, une résidente de Montréal qui s'est vu décerner une mention d'honneur lors de la 35e édition de la cérémonie Hommage au civisme, pour l'acte courageux qu'elle a accompli en 2019.

À l'occasion de cette cérémonie tenue aujourd'hui à l'hôtel du Parlement de Québec, le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme, M. Simon Jolin-Barrette, a remis des distinctions à 16 Québécoises et Québécois qui ont risqué leur propre vie pour sauver celle d'une autre personne. En présence de leurs proches et de nombreux dignitaires, 5 personnes ont reçu une médaille du civisme et 11 personnes ont obtenu une mention d'honneur.

Mme Zoé Grisé (et Laury-Ann Fortin, autre région)

Dans la nuit du 19 au 20 mars 2019, Laury-Ann Fortin et Zoé Grisé rentrent chez elles en voiture après leur quart de travail, quand elles aperçoivent un incendie dans un immeuble à logements. Elles vont immédiatement se stationner tout près pour voir ce qui se passe. Personne n'est sorti et plusieurs véhicules sont dans le stationnement. Les jeunes filles appellent les pompiers sur-le-champ, puis elles se précipitent dans l'immeuble en flammes pour alerter les résidents, mais elles ne peuvent s'aventurer dans le haut de l'édifice en flammes à cause de l'épaisse fumée. De retour dehors, elles entendent alors quelqu'un crier à l'aide. Les jeunes filles se dirigent à l'arrière du bâtiment, où elles trouvent une dame âgée. Heureusement, un escalier mène au balcon de la dame. Laury-Ann et Zoé montent pour aller secourir la victime, visiblement en état de choc, et elles la soutiennent pour l'aider à descendre. Tous les occupants sont sains et saufs, au plus grand soulagement des jeunes filles.

Citations

« Je suis honoré de souligner aujourd'hui le courage dont ont fait preuve ces 16 héroïnes et héros qui ont tout risqué pour sauver la vie d'autres personnes. Le gouvernement du Québec est fier de leur remettre les médailles et mentions d'honneur du civisme. Mme Zoé Grisé, tout comme les 15 autres récipiendaires, est un exemple de courage et d'altruisme pour toute la population québécoise. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme

« C'est un honneur pour moi de souligner la profonde humanité dont a fait preuve cette citoyenne de la circonscription de Pointe-aux-Trembles. Son acte de bravoure va au-delà du devoir civique de porter secours : elle a risqué sa vie pour sauver celle d'une autre personne. Je tiens à la féliciter pour son geste exceptionnel et valeureux. »

Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles et ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Faits saillants

Le 19 décembre 1977, le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à favoriser le civisme. En vertu de cette loi, une intervention auprès d'une personne en danger dans des circonstances périlleuses ou difficiles, qui a parfois menacé la vie du sauveteur, peut être reconnue comme un acte de civisme exceptionnel et valoir à son auteur une décoration ou une distinction.

Lien connexe

La description des actes de civisme est accessible sur le site Web du ministère de la Justice : www.justice.gouv.qc.ca.

14 juin 2023 à 15:00

