Hommage au civisme - Trois citoyens de la Montérégie honorés pour leur courage et leur altruisme

QUÉBEC, le 14 juin 2023 /CNW/ - Mme Suzanne Roy, ministre responsable de la région de la Montérégie, le député de Chambly, M. Jean-François Roberge, ainsi que le député de Saint-Jean, M. Louis Lemieux, félicitent Mme Sonia Gignac, M. Dominic Stébenne et Mme Laury-Ann Fortin. Ces résidents de la Montérégie se sont vu décerner une médaille lors de la 35e édition de la cérémonie Hommage au civisme, pour les actes courageux qu'ils ont accomplis en 2019.

À l'occasion de cette cérémonie tenue aujourd'hui à l'hôtel du Parlement de Québec, le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme, M. Simon Jolin-Barrette, a remis des distinctions à 16 Québécoises et Québécois qui ont risqué leur vie pour sauver celle d'une autre personne. En présence de leurs proches et de nombreux dignitaires, 5 personnes ont reçu une médaille du civisme et 11 ont obtenu une mention d'honneur.

Mme Sonia Gignac

Le 19 janvier 2019 au matin, Sonia Gignac est réveillée par un vacarme vers 5 heures. Elle se lève pour aller vérifier la source du bruit. Elle constate en sortant qu'une colonne de fumée dense et noire s'échappe de la camionnette de son voisin. Son autre voisin, qui vient de prévenir les pompiers, l'informe que le propriétaire du véhicule manque à l'appel. Alertée, Mme Gignac se précipite vers le véhicule en flammes et y trouve son voisin, inconscient. Bien qu'il pèse le double de son poids, elle le détache et parvient à l'extraire de la camionnette pour l'amener de l'autre côté de la rue. Quelques minutes plus tard, la camionnette explose, mais heureusement, le voisin de Mme Gignac a la vie sauve.

M. Dominic Stébenne

Le 7 mars 2019, Dominic Stébenne est à bord de son camion de livraison de matières dangereuses en route vers Laval lorsqu'il constate qu'un accident est survenu sur l'autoroute 15. Un gros camion est renversé dans une sortie d'autoroute. M. Stébenne devine que ce camion contient une matière dangereuse. Il s'en approche immédiatement, conscient du danger imminent. Possédant une bonne connaissance de ce type de matières et une formation en secourisme, il décide d'aller voir la scène de plus près. Arrivé au camion, il remarque que du propane s'en échappe, que le moteur tourne encore et que le conducteur est inconscient, emprisonné dans l'habitacle. Il entreprend aussitôt d'ouvrir la cabine pour éteindre le moteur avant que le propane ne déclenche un incendie majeur; il évite ainsi le pire pour les nombreuses personnes présentes sur la scène de l'accident.

Mme Laury-Ann Fortin (et Zoé Grisé, autre région)

Dans la nuit du 19 au 20 mars 2019, Laury-Ann Fortin et Zoé Grisé rentrent chez elles en voiture après leur quart de travail, quand elles aperçoivent un incendie dans un immeuble à logements. Elles vont immédiatement se stationner tout près pour voir ce qui se passe. Personne n'est sorti et plusieurs véhicules sont dans le stationnement. Les jeunes filles appellent les pompiers sur-le-champ, puis elles se précipitent dans l'immeuble en flammes pour alerter les résidents, mais elles ne peuvent s'aventurer dans le haut de l'édifice en flammes à cause de l'épaisse fumée. De retour dehors, elles entendent alors quelqu'un crier à l'aide. Les jeunes filles se dirigent à l'arrière du bâtiment, où elles trouvent une dame âgée. Heureusement, un escalier mène au balcon de la dame. Laury-Ann et Zoé montent pour aller secourir la victime, visiblement en état de choc, et elles la soutiennent pour l'aider à descendre. Tous les occupants sont sains et saufs, au plus grand soulagement des jeunes filles.

Citations

« Je suis honoré de souligner aujourd'hui le courage dont ont fait preuve ces 16 héroïnes et héros qui ont tout risqué pour sauver la vie d'autres personnes. Le gouvernement du Québec est fier de leur remettre les médailles et mentions d'honneur du civisme. Mme Sonia Gignac, Mme Laury-Ann Fortin et M. Dominic Stébenne, tout comme les 13 autres récipiendaires, sont des exemples de courage et d'altruisme pour toute la population québécoise. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme

« C'est un honneur pour moi de souligner la profonde humanité dont ont fait preuve ces trois résidents de la Montérégie. Leurs actes de bravoure vont au-delà du devoir de citoyen d'agir en bon samaritain : ils ont risqué leur vie pour sauver celle d'autres personnes. Je tiens à les féliciter pour leurs gestes exceptionnels. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

« M. Dominic Stébenne, un résident de la circonscription de Chambly, a fait preuve d'un calme et d'un sang-froid hors du commun. Aujourd'hui, les projecteurs sont dirigés sur ce citoyen exemplaire, dont l'acte héroïque mérite d'être souligné. »

Jean-François Roberge, député de Chambly, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité.

« Mme Sonia Gignac, une résidente de la circonscription de Saint-Jean, n'a pas hésité à prendre des risques pour sauver la vie d'une autre personne. N'eût été son courage, cet événement aurait pu connaître un dénouement tragique. Son geste héroïque mérite d'être reconnu et fait d'elle une citoyenne d'exception. »

Louis Lemieux, député de Saint-Jean

Faits saillants

Le 19 décembre 1977, le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à favoriser le civisme. En vertu de cette loi, une intervention auprès d'une personne en danger dans des circonstances périlleuses ou difficiles, qui a parfois menacé la vie du sauveteur, peut être reconnue comme un acte de civisme exceptionnel et valoir à son auteur une décoration ou une distinction.

Lien connexe

La description des actes de civisme est accessible sur le site Web du ministère de la Justice : www.justice.gouv.qc.ca.

14 juin 2023 à 15:00

