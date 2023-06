Hommage au civisme - Un citoyen des Îles-de-la-Madeleine honoré pour son courage et son altruisme





QUÉBEC, le 14 juin 2023 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, félicite M. Jean-Philippe Bourque, un citoyen des Îles-de-la-Madeleine qui s'est vu décerner une mention d'honneur lors de la 35e édition de la cérémonie Hommage au civisme, pour l'acte courageux qu'il a accompli en 2020.

À l'occasion de cette cérémonie tenue aujourd'hui à l'hôtel du Parlement de Québec, le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme, M. Simon Jolin-Barrette, a remis des distinctions à 16 Québécoises et Québécois qui ont risqué leur propre vie pour sauver celle d'une autre personne. En présence de leurs proches et de nombreux dignitaires, 5 personnes ont reçu une médaille du civisme et 11 personnes ont obtenu une mention d'honneur.

M. Jean-Philippe Bourque

Le 7 mai 2020 au soir, Jean-Philippe Bourque termine sa journée de pêche en compagnie de ses collègues. Octave Boudreault, 69 ans, vérifie que les équipements sont bien fermés, puis enjambe la ridelle du bateau. Il perd pied et tombe à l'eau, entre l'embarcation et le quai. Vêtu de bottes et de lourds vêtements, l'homme est en mauvaise posture, d'autant plus qu'il ne sait pas nager et que l'eau est très froide à cette période de l'année. Voyant cela, M. Bourque plonge à la rescousse de son compagnon. M. Boudreault cale constamment et il fait très noir, de sorte que notre candidat doit effectuer des mouvements avec ses bras pour le localiser dans l'eau glaciale. Quand Jean-Philippe Bourque parvient à saisir son collègue sous les bras, celui-ci est conscient, mais en état de choc et très mou. Il nage vers l'échelle du quai pour remonter l'homme au plus vite. Deux hommes viennent aider M. Boudreault à se hisser sur le quai.

Citations

« Je suis honoré de souligner aujourd'hui le courage dont ont fait preuve ces 16 héroïnes et héros qui ont tout risqué pour sauver la vie d'autres personnes. Le gouvernement du Québec est fier de leur remettre les médailles et mentions d'honneur du civisme. M. Jean-Philippe Bourque, tout comme les 15 autres récipiendaires, est un exemple de courage et d'altruisme pour toute la population québécoise. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme

« C'est un honneur pour moi de souligner la profonde humanité dont a fait preuve ce citoyen de notre région. Son acte de bravoure va au-delà du devoir de citoyen d'agir en bon samaritain : il a risqué sa vie pour sauver celle d'une autre personne. Je tiens à le féliciter pour ce geste exceptionnel. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Le 19 décembre 1977, le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à favoriser le civisme. En vertu de cette loi, une intervention auprès d'une personne en danger dans des circonstances périlleuses ou difficiles, qui a parfois menacé la vie du sauveteur, peut être reconnue comme un acte de civisme exceptionnel et valoir à son auteur une décoration ou une distinction.

Lien connexe

La description des actes de civisme est accessible sur le site Web du ministère de la Justice : www.justice.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

14 juin 2023 à 15:00

