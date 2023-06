Alentis Therapeutics reçoit l'autorisation de la FDA pour le développement de l'ALE.C04 pour le traitement des tumeurs CLDN1+





Alentis Therapeutics (« Alentis »), la société de biotechnologie au stade clinique qui élabore des traitements pour les tumeurs Claudin-1 positives (CLDN1+) et la fibrose des organes, a annoncé aujourd'hui que la FDA a autorisé une demande d'IND pour ALE.C04 en monothérapie et en association avec le pembrolizumab, dans le cadre d'un premier essai clinique chez l'homme dans le carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC) récurrent ou métastatique, qui devrait débuter au cours du second semestre 2023.

« Avec ALE.C04, nous cherchons à traiter les tumeurs solides d'une manière unique. En ciblant le CLDN1 exposé sur les cellules cancéreuses, notre anticorps remodèle la matrice extracellulaire favorisant le trafic des cellules T et NK, ce qui à son tour tue directement les cellules tumorales CLDN1+ et brise la résistance aux inhibiteurs de points de contrôle dans les tumeurs exclues du système immunitaire », a déclaré le Dr Luigi Manenti, Directeur médical d'Alentis. « Le besoin médical important non satisfait, le raisonnement scientifique solide et nos données précliniques et translationnelles convaincantes font de HNSCC une première indication idéale pour ALE.C04 en monothérapie et en combinaison avec un traitement anti-PD-1. »

Le Dr Roberto Iacone, Directeur général d'Alentis, a ajouté : « L'autorisation de l'IND pour l'ALE.C04 constitue une étape importante pour Alentis, car elle marque notre entrée dans le domaine de l'oncologie. L'étude de phase 1/2 prévue nous en apprendra beaucoup sur l'efficacité anti-tumorale de notre anticorps pour traiter les tumeurs CLDN1+. Nous sommes la première société à cibler CLDN1 dans la fibrose organique et le cancer. »

À propos de l'ALE.C04

ALE.C04 est un anticorps monoclonal, premier de sa catégorie, développé pour cibler spécifiquement le CLDN1 exposé sur les cellules cancéreuses. Cet anticorps expérimental est conçu pour traiter le cancer de deux manières : en remodelant la matrice extracellulaire, ce qui améliore le trafic des cellules NK et T, et en tuant directement les cellules tumorales par le biais de la fonction effectrice. Ce mécanisme d'action unique confère à l'ALE.C04 un potentiel thérapeutique en monothérapie et en association avec des inhibiteurs de points de contrôle.

À propos du carcinome épidermoïde de la tête et du cou

Le carcinome épidermoïde de la tête et du cou est le sixième type de cancer le plus fréquent dans le monde et son incidence continue d'augmenter. Outre la chirurgie, la chimiothérapie et/ou la radiothérapie, d'autres thérapies approuvées comprennent le cetuximab et le pembrolizumab. Le pembrolizumab en monothérapie a montré une amélioration de la survie globale en première intention. Cependant, le besoin de nouvelles options thérapeutiques reste important.

À propos d'Alentis Therapeutics

Alentis Therapeutics, la société CLDN1, est une biotech au stade clinique qui développe des traitements révolutionnaires pour les tumeurs CLDN1+ et la fibrose organique. Alentis est la seule société pionnière d'une nouvelle approche visant à modifier et à inverser le cours de la maladie en ciblant CLDN1, une cible jusqu'alors inexploitée qui joue un rôle clé dans la pathologie du cancer et de la maladie fibrotique.

Alentis a été créée en 2019 sur la base de recherches révolutionnaires menées dans le laboratoire du professeur Thomas Baumert, à l'Université de Strasbourg et à l'Institut national français de la santé (Inserm). Le siège social d'Alentis est situé dans le hub pharma-biotech de Bâle, en Suisse, avec une filiale de R&D à Strasbourg, en France, et des opérations cliniques aux États-Unis. Visitez le site https://alentis.ch

