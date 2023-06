LA MUE DE LA PLACE DUPUIS : EXPOSITION DE MURALES INTÉRIEURES





Une initiative inspirante pour le retour des travailleur·euse·s au centre-ville de Montréal

Produit par MU en collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, avec le soutien du gouvernement du Québec



Pour voir l'album des photos finales du projet : https://photos.app.goo.gl/hYce1k8pMAre9Nys8

MONTRÉAL, le 14 juin 2023 /CNW/ - MU, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et BUSAC Immobilier ont inauguré aujourd'hui un projet novateur de murales intérieures visant à encourager le retour des travailleurs et travailleuses au centre-ville, et de renforcer le lien entre les entreprises locales et la communauté. Telle une exposition permanente au sein de la Place Dupuis, ces oeuvres lient les «entre-lieux» et visent à recréer un environnement accueillant, vibrant et incontournable pour tous ceux et celles qui fréquentent ce lieu de passage emblématique du centre-ville.

« Les oeuvres semblables à des tableaux peints aux murs se complètent et s'entremêlent, transformant ce lieu en une réelle expérience artistique déambulatoire », mentionne Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU qui a sélectionné les dix artistes de la relève ayant réalisé les oeuvres dans une composition pour donner un sens à la variété de styles et d'approches. « Le fil unificateur s'est fait par une charte colorimétrique et ses nuances. Les couleurs servent à créer une unité visuelle aux différentes propositions et à structurer l'ensemble comme une destination esthétiquement unique. Nous souhaitons que la MU(e) de la Place Dupuis se perçoive par la sérénité; un sentiment inattendu, une exposition permanente d'arts visuels des « entre-lieux » sous forme de murales, proposant aux visiteurs de découvrir la peinture naturaliste contemporaine et explorant la relation de l'humain avec l'environnement naturel. »

Ce projet est propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain avec le soutien du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, dans le cadre de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville ».

«?Les murales contribueront à agrémenter et à redynamiser ce lieu central, tout en donnant l'envie aux travailleurs et aux visiteurs de se retrouver plus souvent au centre-ville de Montréal. Nous sommes fiers de soutenir ce projet créatif, qui représente une occasion privilégiée pour des artistes de chez nous d'exprimer leur originalité et leur talent?», a affirmé Mme Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

«?Le projet de MU illustre la capacité d'un immeuble du centre-ville à se transformer en un parcours inspirant pour les travailleurs. Cette métamorphose de la Place Dupuis s'inscrit dans un mouvement essentiel de revitalisation de l'Est du centre-ville, un quartier qui aspire à retrouver sa vitalité économique pour attirer davantage de visiteurs. Nous sommes fiers de soutenir cette nouveauté et impatients de voir l'impact de cette collaboration au quotidien pour les travailleurs?», a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Sous la direction artistique de MU, ces artistes ont vraiment souligné l'importance de la Place Dupuis pour la communauté, en tant que partie intégrante du centre-ville. Nous sommes certaines que ces murales seront appréciées par les habitants et les visiteurs pour les années à venir.», a déclaré Cassandra Primiani, directrice communications et marketing de BUSAC Immobilier, gestionnaires de la Place Dupuis.

À propos de la Place Dupuis :

Le complexe Place Dupuis de 1.1 million de pieds carrés propose des services de première classe au carrefour des quartiers des spectacles et de la santé de la métropole et des grands studios de radio et de télévision. La propriété comprend deux tours à bureaux, une galerie marchande, un stationnement souterrain incluant une aire sécurisée pour vélos, et un accès direct à l'hôtel Hyatt Place. Ses espaces de bureaux offrent une grande flexibilité et une vue à 360 degrés sur Montréal, le ?euve Saint-Laurent et le mont Royal. L'immeuble est reconnu pour son efficacité énergétique et l'excellence de ses pratiques environnementales en gestion immobilière.

À propos de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville » :

«?J'aime travailler au centre-ville?» est une initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain réalisée grâce à l'appui du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, dont l'objectif est d'accélérer la relance du centre-ville de Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain :

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après «?la Chambre?») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos des artistes :

Andréanne Le Hudon, Bryan Beyung, Catherine Morin, Doras, Frédérick Ouellet, Frédérique Ulman-Gagné, James Lee Chiahan, Josiane Lanthier, Kaori Izumiya, Melissa Del Pinto.

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le coeur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 15 ans, MU a réalisé plus de 200 murales d'envergure et pérennes dans 19 quartiers de la ville, en plus de mettre en oeuvre un important volet éducatif. L'organisme est notamment reconnu pour sa collection Bâtisseur·e·s culturel·le·s de Montréal dont fait partie la murale emblématique en hommage à Leonard Cohen qui surplombe le centre-ville de Montréal. MU a été récompensé par le 34e Grand-Prix du Conseil des arts de Montréal, soulignant sa vision artistique et sociale novatrice et le legs culturel de ses murales aux communautés montréalaises.

www.mumtl.org Facebook: facebook.com/MUMTL | Twitter: @MUMTL | Instagram: @MUMTL

Pour les photos de la réalisation de la murale :

Crédits photos : Olivier Bousquet

