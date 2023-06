Situ : l'incidence de la réglementation et d'autres facteurs sur la disponibilité de l'hébergement pour séjour prolongé en divers endroits stratégiques dans le monde





À la lumière de recherches récentes menées auprès de leaders de son secteur et auprès de partenaires de l'hébergement qui appartiennent à sa chaîne d'approvisionnement mondiale, Situ, l'agence mondiale d'hébergement pour séjour prolongé, a publié un livre blanc sur les facteurs qui, outre la réglementation, affectent négativement la fourniture de services d'hébergement court séjour dans 10 villes stratégiques du monde, ce qui entraîne la fragilisation du secteur de l'hébergement pour séjour prolongé.

Les villes ciblées par ces recherches sont notamment Londres, Édimbourg, Dublin, Paris, Amsterdam, Bruxelles, New York City, Boston, Singapour et Sydney. Et les conclusions font état de la complexité de la situation, parce que les différents facteurs en cause n'ont pas les mêmes effets sur la disponibilité des services.

Au nombre des variables, il y a l'entrée en vigueur de nouvelles règles - bien souvent plus strictes -, la conjoncture économique actuelle, prise à l'échelle mondiale ou locale, le changement des habitudes de voyage et des voyageurs après la pandémie, ainsi que la dépendance aux effets de la haute saison touristique et aux événements d'envergure internationale.

Phil Stapleton, fondateur et PDG de Situ, livre cette analyse : « Que l'on parle d'hébergement court séjour ou long séjour, et peu importe dans quel point du globe le service est sollicité, il devient de plus en plus évident que les changements en matière de réglementation locale exposent différents marchés à des défis similaires.

Une collaboration plus étroite entre les différents acteurs du secteur est souhaitable. En favorisant une meilleure compréhension de nos activités par le plus grand nombre, nous nous offrirons un positionnement favorable à l'épanouissement de ce secteur en pleine croissance. »

« Chaque région se distingue dès à présent par ses réalités et ses défis », renchérit Rebecca Gonzaga, directrice générale de Situ. « Fort heureusement, nous disposons de l'expertise, des ressources et des capacités nécessaires pour guider nos clients dans la recherche d'un hébergement sûr et dont la qualité est à la hauteur de leurs exigences. »

Le livre propose également un panorama du climat d'investissement dans le secteur de l'hébergement pour séjour prolongé à Londres et dans certaines autres villes européennes, tout en indiquant quelles pourraient en être les conséquences sur la fourniture et la disponibilité des services.

À propos de Situ

Depuis 2008, Situ aide les entreprises et les organisations à trouver l'hébergement idéal pour les personnes en déplacement. Qu'il s'agisse d'une équipe de projet, d'un voyageur d'affaires, d'un cessionnaire de relocation, d'un nomade international, Situ répond présent. Derrière tous ces profils se cachent des individus qui ont besoin d'un « chez-soi » loin de chez eux. Et c'est à cela que Situ travaille tous les jours, 24 h/ 24 : vous aider à trouver et à réserver des hébergements avec services hôteliers sans effort.

Situ offre un point de contact unique pour la réservation d'hébergements de qualité dans plus de 140 pays à travers le monde.

