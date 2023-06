Avis aux médias - Conférence de presse dévoilant l'avenir du Manoir Lafontaine





MONTRÉAL, le 11 juin 2023 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, la ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, le vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation et de la stratégie immobilière, Benoit Dorais, le maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Luc Rabouin, le président et chef de direction de Desjardins, Guy Cormier, et le directeur général d'Interloge, Louis-Philippe Myre, invitent les médias à une conférence de presse afin de faire le point sur la vente du Manoir Lafontaine.

Date : Le lundi 12 juin 2023



Heure : 11 h



Lieu : Centre culturel Calixa Lavallée, Salle 8

3819 Avenue Calixa-Lavallée





Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence à l'adresse [email protected] .

11 juin 2023 à 19:42

