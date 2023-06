Avis aux médias - Le ministre François-Philippe Champagne et le premier ministre du Québec François Legault feront une annonce





SAGUENAY, QC, le 11 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, se joindra au premier ministre du Québec, François Legault, et au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, pour faire une annonce à Saguenay, au Québec.

Date : Le lundi 12 juin 2023



Heure : 9 h (heure de l'Est)

Les représentants des médias qui souhaitent être présents à l'événement doivent confirmer leur participation auprès d'Ewan Sauves à [email protected].

Veuillez vous présenter sur les lieux de l'événement à 8 h 00 au plus tard.

Une période de questions suivra l'annonce.

