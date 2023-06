Les besoins en sang (et en produits sanguins) ne prennent pas de vacances cet été!





MONTRÉAL, le 11 juin 2023 /CNW/ - Héma-Québec profite de la Semaine nationale du don de sang, qui se déroule du 12 au 18 juin, pour inviter les donneurs de sang et toutes les personnes en bonne santé qui n'ont encore jamais tenté l'expérience à passer à l'action dès maintenant, et ce, tout au long de l'été. Alors que les températures estivales entraînent souvent un ralentissement dans la prise de rendez-vous pour les dons, les besoins en produits sanguins demeurent cruciaux 365 jours par année.

Rappelons que plusieurs collectes mobiles se tiennent chaque semaine partout à travers le Québec, sans oublier les centres GLOBULE et PLASMAVIE, où il est possible de prendre rendez-vous à tout moment. C'est le temps de retrousser la manche et de sauver des vies, car les besoins des Québécoises et Québécois en sang et en produits sanguins ne prennent jamais de vacances! Les donneuses et donneurs du groupe O- sont particulièrement recherchés, mais les dons de tous les groupes sont toujours nécessaires.

Héma-Québec désire également profiter de cette Semaine nationale pour exprimer sa profonde reconnaissance envers les milliers de donneurs de produits sanguins qui, par leur appui indéfectible, sauvent des vies. Grâce à leur générosité tout au long de l'année, ce sont près de 1 000 dons qui sont transmis chaque jour aux centres hospitaliers du Québec, un apport essentiel.

Pour consulter l'horaire des collectes et prendre rendez-vous, visitez le bit.ly/prochainescollectes.

À PROPOS D'HÉMA-QUÉBEC

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est plus de 1 500 employés, plus de 200 000 donneurs de sang, plasma, cellules souches, lait maternel et tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 800 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

Donnez du sang. Donnez la vie.

SOURCE Héma-Québec

11 juin 2023 à 08:07

Communiqué envoyé leet diffusé par :