/R E P R I S E -- Avis aux médias - Négociations à Héma-Québec - Quatre ans sans contrat de travail, le personnel d'Héma-Québec manifeste à Montréal/

MONTRÉAL, le 10 juin 2023 /CNW/ - Les infirmières, infirmières auxiliaires, conseillères et techniciennes d'Héma-Québec pour la grande région de Montréal organisent une manifestation, le 11 juin, à 11 h, au parc D'Auteuil, situé à Ahuntsic. La manifestation familiale vise à appuyer les négociations qui se déroulent tout près entre la partie patronale et les représentantes du Syndicat du personnel infirmier de Héma-Québec (SPI-CSQ). Rappelons que les membres du SPI-CSQ sont sans contrat de travail depuis 4 ans et ont tenu 6 journées de grève au cours de la dernière année.

Aide-mémoire



QUOI : Manifestation familiale du SPI-CSQ en appui aux négociations avec Héma-Québec



QUI : Brenda Cousineau, porte-parole du SPI-CSQ



QUAND : Le 11 juin 2023, à 11 h



OÙ : Parc D'Auteuil (accès par la rue de Port-Royal)

350, rue Sauvé Est, Montréal

H3L 1H4



Disponible pour entrevues sur place : Brenda Cousineau (SPI-CSQ).

