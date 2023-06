/R E P R I S E -- Invitation aux médias - État de situation sur les feux de forêt/





QUÉBEC, le 10 juin 2023 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, convie les représentants des médias à un point de presse sur l'état de situation des feux de forêts qui sévissent actuellement au Québec.

Les journalistes qui souhaitent y participer doivent au préalable obtenir une accréditation en écrivant, avant 8 h le 11 juin, à : [email protected].

AIDE-MÉMOIRE

Date : Le 11 juin 2023



Heure : 9 h 30



Lieu : 2525 boul. Laurier Salle formathèque, RC Québec (Québec) G1V 2L2

