LES SUPERSTARS ANITTA ET BURNA BOY OFFRENT UN SPECTACLE ÉPIQUE AU SHOW D'OUVERTURE DE LA FINALE DE L'UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2023 PRESENTÉ PAR PEPSI®





- DES MILLIONS DE FANS DU MONDE ENTIER REGARDENT CE SHOW HISTORIQUE EN OUVERTURE DU PLUS GRAND MATCH DE FOOTBALL INTERCLUBS DE LA PLANÈTE -

Découvrez les images du show en cliquant ICI

Regardez le Kick Off Show by Pepsi en cliquant ICI

ISTANBUL, 11 juin 2023 /PRNewswire/ -- #PepsiKickOffShow - Ce soir, la sensation brésilienne Anitta et la superstar nigériane lauréate d'un GRAMMY Award Burna Boy nous ont offert un spectacle inoubliable sur la scène de l'UEFA Champions League Final Kick Off Show by Pepsi® à Istanbul. Le show, clôturé par l'apparition en guest star du DJ et producteur multiplatine Alesso, était la culmination de l'immense campagne de football organisée par Pepsi en 2023. Il s'est déroulé quelques minutes avant le coup d'envoi de la finale de la plus grande compétition de football interclubs de la planète.

Le Kick Off Show by Pepsi, septième divertissement présenté par Pepsi en ouverture de la finale de l'UEFA Champions League, s'est déroulé dans un stade olympique Atatürk plein à craquer avant la rencontre immanquable entre Manchester City et Inter Milan. Cette vibrante célébration du sport et du divertissement a uni les fans de football et de musique dans un spectacle incontournable avec lumières, effets pyrotechniques et effets spéciaux spectaculaires.

Burna Boy a démarré le spectacle avec une interprétation mémorable de ses tubes interplanétaires « Last Last » et « It's Plenty », accompagné de joueurs de tambour vêtus d'imprimés et de couleurs typiques de la mode nigériane ainsi que de danseurs qui ont envahi le terrain en brandissant des drapeaux africains.

Le stade a ensuite vibré aux rythmes latino d'Anitta, qui a interprété son hit mondial « Envolver » entourée de plus de 60 panneaux LED animés hexagonaux. Elle a ensuite chanté son nouveau titre de funk brésilien « Funk Rave », au plus grand plaisir de la foule en liesse.

En clôture de ce spectacle de six minutes, Alesso, le célèbre DJ suédois, a ensuite interprété son titre « Heroes (we could be) » pour rappeler au monde du football que les joueurs peuvent devenir des légendes du jour au lendemain. La montée sur scène d'Alesso a été accompagnée d'un spectacle SFX et pyrotechnique qui a illuminé le stade quelques instants avant l'arrivée des joueurs sur le terrain.

Cette année, en plus des nombreux figurants qui apportaient énergie et couleur à la superbe chorégraphie, Pepsi a, pour la première fois, invité des fans à prendre part au Kick Off Show en relevant le challenge #PepsiKickOffShow TikTok. Lancé en collaboration avec Burna Boy en mars dernier, le challenge a donné à sept heureux gagnants du monde entier l'occasion unique de présenter leurs meilleurs mouvements de danse au Kick Off Show.

Pepsi, une marque associée de longue date au sport et à la musique, est fière de présenter chaque année le show d'ouverture de la finale de l'UEFA Champions League. En invitant les plus grands artistes du moment à se produire sur scène, la marque transforme la finale de l'UEFA Champions League, l'événement sportif annuel le plus regardé de la planète, en une plateforme de divertissement véritablement mondiale.

À propos de PepsiCo

Dans plus de 200 pays, chaque jour, les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois. En 2022, le groupe a enregistré plus de 86 millions de dollars en revenus annuels, grâce à un large portefeuille de produits alimentaires et de boissons qui comprend de nombreuses marques emblématiques telles que Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker ou encore SodaStream. Chacune de ces marques génère un chiffre d'affaires annuel estimé à plus d'1 milliard de dollars.

Winning with PepsiCo Positive (pep+) traduit la vision du groupe PepsiCo en tant que leader mondial des produits alimentaires et des boissons. pep+ est un notre projet de transformation stratégique de bout en bout qui place le développement durable et le capital humain au centre de notre stratégie de création de valeur et de croissance en opérant dans les limites de la planète et en inspirant un changement positif pour l'homme et la planète. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.pepsico.com et suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn @PepsiCo.

À propos d'Anitta

Depuis sa percée au Brésil il y a six ans, Anitta, la superstar internationale nominée aux Grammy Awards, est devenue le fer de lance d'une nouvelle génération de musique latino-américaine. Plus grande popstar féminine jamais issue du Brésil, elle a amassé plus de 64 millions de followers sur Instagram et presque 17 millions d'abonnés sur YouTube, avec plus de 6 milliards de vues à son actif. Anitta a récemment reçu sa première nomination aux Grammy Awards dans la catégorie « Meilleur nouvel artiste » et est aussi été entrée dans le Top 15 des musiciens les plus influents sur les réseaux sociaux publié par Billboard.

Son premier single de 2022, « Boys Don't Cry » est devenu le titre en solo par un artiste brésilien le plus populaire de l'histoire du classement mondial Spotify et a battu son propre record en devenant No.1 sur iTunes dans 19 pays.

Elle a aussi sorti son dernier album, Versions of Me, en avril 2022. Cet album de 15 titres en espagnol, anglais et portugais détient le record de streams hebdomadaire pour un artiste brésilien sur Spotify. Il a maintenant été écouté plus d'1 milliard de fois sur Spotify. En août, elle a sorti « Lobby », son single très attendu en collaboration avec Missy Elliott, dont la vidéo a été visionnée plus de 11 millions de fois sur YouTube. En été 2022, elle a remporté un MTV Music Video Award® dans la catégorie « Meilleur latino » pour « Envolver » et est entrée une nouvelle fois dans l'histoire en remportant son deuxième Guinness World Record en tant que « première artiste solo brésilienne à remporter un MTV Music Video Award® dans la catégorie Meilleure artiste féminine latino ». Sa victoire a été suivie d'une représentation explosive d'« Envolver » aux Music Video Awards®, où elle se produisait pour la première fois.

En avril 2021, Anitta a sorti « Girl From Rio », son premier single à entrer dans le Top 40 radio aux États-Unis. Elle avait précédemment sorti « Fuego » avec DJ Snake et Sean Paul, « Loco » et « Me Gusta » avec Cardi B et Myke Towers, l'un de ses plus gros hits à l'époque, avec plus de 350 millions de streams. Ensemble, ces titres ont été écoutés plus d'un milliard de fois avant même la sortie de l'album. Fin 2021, Anitta a sorti « Envolver », qui a atteint le No.1 du classement mondial Spotify 200 et fait remporter à Anitta son premier Guinness World Record en tant que « premier artiste solo latino à atteindre la première place du classement mondial Spotify. »

C'est en juillet 2013 qu'Anitta a sorti son premier album éponyme, composé de 14 titres inédits principalement écrits par elle. Ritmo Perfeito, son deuxième album, est sorti en juillet 2014, suivi de son troisième album, intitulé Bang, en 2016. Kisses, son quatrième album sorti en avril 2019, était son premier album trilingue, avec des chansons en espagnol, portugais et anglais.?Kisses a été nominé dans la catégorie « Meilleur album urbain » aux Latin GRAMMY® Awards 2019. En 2019, elle a également remporté la catégorie « Meilleure artiste féminine » aux Latin American Music Awards. À partir de 2014, Anitta a remporté l'award du « Meilleur artiste brésilien » aux MTV Europe Music Awards pendant cinq années consécutives.

À propos de Burna Boy

Burna Boy, de son vrai nom Damini Ebunoluwa Ogulu, est un chanteur, compositeur et artiste nigérian. Il est devenu célèbre en 2012 après la sortie de « Like to Party », un single tiré de son premier album, L.I.F.E (2013), et a acquis une renommée internationale avec son troisième album, « Outside », en 2018. Le quatrième album de Burna Boy, « African Giant », a été nominé aux Grammy Awards et a remporté plusieurs récompenses. Son cinquième album, « Twice as Tall », a atteint la première place du classement Billboard des albums mondiaux et remporté un Grammy Awards dans la catégorie du meilleur album mondial.

Poursuivant sur sa lancée, Burna Boy a ensuite sorti son sixième album, « Love, Damini », qui s'est avéré un immense succès. L'album, qui contient les hits « Kilometre » et « Last Last », a solidifié encore davantage son statut de star internationale. « Love, Damini » a remporté de nombreuses récompenses, y compris deux nominations aux Grammy Awards.

Burna Boy est entré dans l'histoire en étant le premier artiste africain à se produire à guichet fermé dans des lieux mythiques tels que Madison Square Garden aux États-Unis, l'Accord Arena en France et le stade de Wembley au Royaume-Uni. Burna Boy continue de captiver ses audiences et de faire tomber les barrières, laissant une marque indélébile sur le monde de la musique. En se produisant dans les plus grandes salles de concert, en remportant de nombreuses récompenses et en mettant l'afrobeat au centre de la scène mondiale, Burna Boy est fier de représenter l'Afrique et demeure une force irrésistible dans le monde de la musique.

À propos d'Alesso

Alesso est un DJ de renommée mondiale dont l'influence transcende encore et toujours les frontières et les genres : il a collaboré avec des artistes aussi variés que OneRepublic's Ryan Tedder, Calvin Harris, Tove Lo, Liam Payne, James Bay, Marshmello, Swedish House Mafia's Sebastian Ingrosso, Hailee Steinfeld, Florida Georgia Line et Anitta. Après des tubes tels que « If I Lose Myself » (certification platine) et « Under Control » (certification or), l'artiste suédois a rencontré un succès international en atteignant la première place du classement Billboard Hot Dance Club Songs avec « Calling (Lose My Mind) ». Son tube « Let Me Go », une collaboration avec Hailee Steinfeld et Florida Georgia Line, a atteint la 9ème place du Billboard Hot Dance/Electronic Songs, tandis que « Is That For Me » a atteint la 25ème place.

En 2020, Alesso a sorti deux singles : « Midnight », en collaboration avec Liam Payne, ancien membre de One Direction, et « THE END », avec l'auteure-compositrice goth-pop Charlotte Lawrence. Il a aussi connu une année sensationnelle en 2021, sortant plusieurs singles, parmi lesquels « Going Dumb » (avec Stray Kids & CORSAK), un morceau aux influences asiatiques, et le dernier chapitre de la série PROGRESSO avec PROGRESSO VOL 2. Alesso a aussi sorti sa chanson d'amour cosmique « Chasing Stars (avec Marshmello feat. James Bay) », « Rescue Me (avec Danna Paola) », un titre tiré de la bande originale de Blade Runner Black Lotus et son tube hivernal très attendu « Somebody To Use ». Pour finir en beauté une année 2021 monumentale, il a ensuite sorti sa première collection NFT, Cosmic Genesis, puis le single « When I'm Gone », sa collaboration colossale avec Katy Perry (certifié or par la RIAA). Alesso a joué de nombreux festivals internationaux, de Tomorrowland à Ultra Music Festival en passant par Electric Daisy Carnival. Parmi ses performances télévisées, citons la série de concerts d'été de GMA, « The Late Show with James Corden », les American Music Awards et sa première apparition au « Saturday Night Live » avec Katy Perry en janvier 2022.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2098320/Pepsi_KickOffShow_Timmsy_0032.jpg

10 juin 2023 à 18:10

