CCTV+ : Le président Xi exhorte la Mongolie-Intérieure à poursuivre ses efforts de développement durable et à faire progresser la modernisation de la Chine

BEIJING, 10 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le président chinois Xi Jinping a appelé la région autonome de Mongolie-Intérieure de Chine du Nord à adhérer à la position stratégique du pays, à poursuivre ses efforts de développement durable et à oeuvrer pour écrire un nouveau chapitre de la modernisation chinoise.

C'est au cours d'une tournée d'inspection à Hohhot, la capitale de la région autonome de Mongolie-Intérieure, ce mercredi et jeudi, que le président Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Commission militaire centrale, a formulé ces remarques.

Lors de sa visite au parc industriel de Zhonghuan mercredi après-midi, il a déclaré que le développement durable était la voie à suivre, et que la priorité absolue en matière de développement pour la Mongolie-Intérieure résidait dans la transformation et l'amélioration de l'industrie énergétique traditionnelle, le développement intense de l'énergie verte et le renforcement de la structure énergétique majeure du pays.

Dans le hall d'exposition du parc, le président Xi a pris connaissance des efforts déployés par la région pour développer le secteur des nouvelles énergies et des nouveaux matériaux, promouvoir l'optimisation et l'ajustement de la structure industrielle, ainsi que le développement durable et à faibles émissions de carbone.

Le dirigeant a visité les usines du parc pour voir le processus de production et en apprendre davantage sur la recherche, le développement et la production de matériaux semi-conducteurs et photovoltaïques, entre autres produits.

En quittant le parc, il a souligné la nécessité de parvenir à une ouverture de grande ampleur et de s'engager dans une coopération gagnant-gagnant avec le reste du monde.

Le président Xi espère que les entreprises et leurs employés continueront à travailler dur pour obtenir les meilleurs résultats.

Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=NvDSIphdlnw

