Élections 2023 - Guillaume Bouvrette réélu à la présidence du SPGQ





QUÉBEC, le 10 juin 2023 /CNW/ - Guillaume Bouvrette, président par intérim du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) depuis décembre 2022, vient d'être réélu à la présidence pour un mandat de quatre ans.

Les autres membres qui composeront le comité exécutif sont les suivants : Annie Morin, première vice-présidente, Sophie Ferguson, deuxième vice-présidente, Martin Trudel, troisième vice-président, Éric Laberge, quatrième vice-président, Josée Néron, secrétaire et Vincent Roy-Léonard, trésorier.

Le nouvel exécutif aura du pain sur la planche au cours des prochains mois avec, notamment, les négociations pour le renouvellement des conventions collectives dans la fonction publique, en santé et en enseignement supérieur.

Le SPGQ offre ses félicitations aux personnes nouvellement élues et remercie toutes les personnes candidates pour leur engagement dans la campagne électorale.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente plus de 32?850 spécialistes, dont environ 24?330 dans la fonction publique, 5?720 à Revenu Québec et 2?800 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.

SOURCE Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

10 juin 2023 à 16:30

10 juin 2023