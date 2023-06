Hisense poursuit son partenariat sportif sur le marché européen, les derniers résultats de vente ayant prouvé l'efficacité de la stratégie mondiale de marketing sportif de l'entreprise





QINGDAO (Chine), 10 juin 2023 /CNW/ -- Hisense, chef de file dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils ménagers, est ravie d'annoncer son partenariat officiel avec les finales 2023 de la Ligue des Nations. C'est la troisième fois qu'Hisense est partenaire des finales, et cette commandite fait suite aux nouveaux chiffres de ventes qui indiquent que la stratégie globale de marketing sportif d'Hisense a porté ses fruits.

Du fait de l'accord passé avec l'UEFA, les écrans géants du stade porteront le logo Hisense et donneront à Hisense une visibilité sur le terrain et au cours des conférences de presse. Par le biais de ce partenariat, l'entreprise d'électronique grand public sera également le commanditaire de la série de contenu Skill of the Day du tournoi, qui mettra en lumière les moments les plus remarquables de chacun des matchs des finales.

Durant le tournoi, Hisense lancera une campagne sur mesure, intitulée «?Way to Glory?», qui reflétera à la fois les progrès continus d'Hisense à l'échelle internationale et le parcours que les quatre équipes finalistes auront entrepris pour remporter les finales. Hisense s'appuiera sur sa campagne Way to Glory pour promouvoir ses téléviseurs des séries ULED et Laser, ainsi que sa ligne de réfrigérateurs et ses climatiseurs.

La campagne Way to Glory et le partenariat avec la Ligue des Nations de l'UEFA en 2023 s'inscrivent dans le cadre d'une période de croissance internationale considérable pour Hisense. De janvier à avril, Hisense a vu ses ventes de télévision grimper de 71,14 % par rapport à l'année précédente, tandis que les machines à laver ont connu une croissance de 63,73 % en Europe, ce que l'entreprise attribue en grande partie à son engagement et à sa participation sans cesse plus importants dans le monde du sport.

Depuis ses débuts sur la scène internationale, Hisense cherche à établir de solides relations avec les consommateurs et les partenaires en utilisant son plein potentiel de marketing sportif. Non seulement le partenariat avec des noms du sport de renommée internationale permet à Hisense d'être présente à certains des moments culturels les plus regardés au monde, mais cela témoigne également de l'engagement de l'entreprise à être une marque de calibre mondial.

Hisense compte actuellement 66 entreprises et bureaux à l'étranger, mais elle a également mis en place une stratégie régionale de marketing sportif qui joue par ailleurs un rôle important dans le soutien du développement des initiatives locales. Un exemple important est le partenariat passé avec l'Inter Milan, équipe dont les supporteurs locaux ont tendance à être particulièrement passionnés. Le club de football italien, également appelé Internazionale ou Nerazzurri, est partenaire de Hisense depuis août 2022, et s'apprête à participer à la finale de la Ligue des Champions le samedi 10 juin, pour la première fois en 13 ans.

L'accord témoigne d'un désir commun du club et de l'entreprise d'améliorer constamment la performance, de viser le succès et de cultiver des avantages que les deux organisations pourront partager entre elles. Hisense a amené ces trois désirs sous une même bannière avec sa philosophie #alwaysbetter, qui accompagne toutes les communications d'Hisense ayant trait à l'Inter.

Hisense présente également son édition limitée du réfrigérateur Chill Fridge Inter qui porte l'écusson du club et les couleurs de l'équipe. Le mois dernier, Hisense a ouvert une vente aux enchères de charité sur eBay pour une version spéciale du mini-réfrigérateur, qui porte la signature du vice-président de l'Inter Javier Zanetti; les produits de la vente seront distribués à l'UNICEF. Après son lancement sous le slogan I'M CHILL, le produit est désormais disponible pour les supporteurs de l'Inter sur Amazon et Euronics

10 juin 2023

