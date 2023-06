Lutte contre la désertification et la sécheresse: le Secrétaire général exhorte à faire tomber les barrières juridiques qui empêchent les femmes de posséder des terres





NEW YORK, 09 June 2023 / PRN Africa / -- On trouvera ci-après le message du Secrétaire général de l'ONU, M. António Guterres, à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse, célébrée le 17 juin:

La terre nous est précieuse pour survivre; pourtant, nous la traitons comme si elle ne valait rien.

Les pratiques agricoles non durables abîment nos terres à une vitesse 100 fois supérieure au temps qu'il leur faut pour se régénérer naturellement.

La planète compte désormais 40% de terres dégradées, ce qui met en danger la production alimentaire, menace la biodiversité et aggrave la crise climatique.

Ce sont les femmes et les filles qui sont le plus durement touchées, qui souffrent de manière disproportionnée du manque de nourriture, de la raréfaction de l'eau et des migrations forcées qu'engendre le traitement désastreux que nous infligeons à la terre.

Et pourtant, ce sont elles qui ont le moins de pouvoir. Dans de nombreux pays, les lois et les pratiques les empêchent de posséder des terres.

Or, dans les endroits où elles ont accès à la propriété, les femmes et les filles restaurent et protègent la terre: elles en augmentent le rendement, elles la rendent plus résiliente face à la sécheresse et elles investissent dans la santé, l'éducation et la nutrition.

En garantissant l'égalité dans le domaine des droits fonciers, nous protégeons la terre et faisons progresser l'égalité des genres.

C'est pourquoi cette année, la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse a pour thème: « Terre des femmes. Droits des femmes ».

J'exhorte tous les gouvernements à faire tomber les barrières juridiques qui empêchent les femmes de posséder des terres et à intégrer celles-ci dans les processus d'élaboration des politiques.

Faisons en sorte que les femmes et les filles puissent participer à la protection de notre ressource la plus précieuse. Et ensemble, mettons un terme à la dégradation des terres d'ici à 2030.

