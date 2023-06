L'ONU suspend l'aide alimentaire alors que l'Éthiopie est confrontée à des détournements d'aide





NEW YORK, 09 June 2023 / PRN Africa / -- Le PAM indique accélérer ses efforts pour mettre en place des garanties et des contrôles renforcés qui garantiront que l'aide alimentaire humanitaire parvienne aux personnes ciblées dans toute l'Éthiopie.

Cette décision fait suite à une déclaration commune du ministère éthiopien des affaires étrangères et de l'USAID annonçant leur engagement à répondre aux révélations très préoccupantes de détournement de l'aide alimentaire.

« Le détournement de l'aide alimentaire est absolument inacceptable et nous nous félicitons de l'engagement pris par le gouvernement éthiopien d'enquêter et de demander des comptes aux responsables », a déclaré Cindy McCain, Directrice exécutive du PAM. « Nos équipes travailleront sans relâche avec tous les partenaires pour reprendre nos opérations dès que nous pourrons garantir que les vivres parviennent aux personnes qui en ont le plus besoin ».

Bien que l'agence onusienne ait annoncé, vendredi, suspendre l'aide alimentaire en Éthiopie, l'aide nutritionnelle aux enfants, aux femmes enceintes et à celles qui allaitent, les programmes de repas scolaires et les activités visant à renforcer la résilience des agriculteurs et des éleveurs se poursuivront sans interruption.

Plus de 20 millions de personnes en Éthiopie ont besoin d'une aide alimentaire

Cette année, plus de 20 millions de personnes en Éthiopie ont besoin d'une aide alimentaire humanitaire d'urgence, car les effets durables du conflit et de la sécheresse se poursuivent.

En tant qu'humanitaires, nous devons être en mesure d'atteindre les populations les plus vulnérables sans entrave et sans détournement

Un plan d'action global visant à renforcer les garanties et les contrôles dans l'ensemble du pays prévoit que le PAM et les ONG partenaires travaillent plus directement avec les communautés et utilisent la technologie pour sélectionner les personnes les plus nécessiteuses et vérifier leur identité en temps réel. Le PAM renforce également le suivi des denrées alimentaires jusqu'aux familles bénéficiaires, ainsi que la surveillance et le signalement des violations commises par les partenaires et de l'utilisation abusive de l'aide alimentaire.

L'agence onusienne travaille en étroite collaboration avec ses partenaires des Nations Unies et de l'aide humanitaire ainsi qu'avec les parties prenantes locales pour réformer la manière dont l'aide est fournie en Éthiopie et dans tous les contextes opérationnels à haut risque où nous travaillons. Prenant ce problème très au sérieux, le PAM entend prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que l'aide alimentaire essentielle parvienne à ceux qui en ont le plus besoin.

« Nous devons travailler ensemble pour tirer des leçons et empêcher que cela ne se reproduise à l'avenir », a conclu la Cheffe du PAM.

SOURCE Centre d'actualités de l'ONU

10 juin 2023 à 12:52

10 juin 2023