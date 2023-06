La Chine approuve le premier vaccin au monde contre les lignées descendantes de XBB du SARS-CoV-2 pour une utilisation d'urgence





CHENGDU, Chine, 10 juin 2023 /CNW/ - Le 8 juin 2023, le vaccin protéique trivalent Coviccine® XBB.1.5 recombinant contre la COVID-19 (XBB1.5 + BA.5 + Delta) (cellule Sf9) développé par WestVac Biopharma/West China Medical Center de l'université du Sichuan a été approuvé pour une utilisation d'urgence par les autorités chinoises compétentes. Il s'agit du premier vaccin contre la COVID-19 au monde approuvé pour utilisation d'urgence contre les lignées descendantes de XBB du SARS-CoV-2. Il montre que la Chine est un chef de file mondial dans le développement de vaccins contre la COVID-19.

WestVac Biopharma et sa filiale WestVac Biopharma (Guangzhou) ont mis à profit la réponse rapide de la plateforme d'expression de cellules d'insectes pour construire le vecteur du vaccin protéique trivalent Coviccine® XBB.1.5 recombinant contre la COVID-19 (XBB.1.5 + BA.5 + Delta) (cellule Sf9), qui est de haute pureté et de haute qualité pour usage humain. L'antigène du vaccin sous-unitaire est précisément conçu en fonction de la structure des protéines S-RBD et HR ciblées des sous-variants XBB.1.5 et BA.5 de la COVID-19 et autoassemblé en particules de protéines trimériques stables avec adjuvant d'émulsion huile dans eau à base de squalène, ajouté après purification et mélange. Ce nouvel adjuvant augmente considérablement le titre des anticorps neutralisants, ce qui permet au vaccin à base de protéine trimérique d'induire une réponse immunitaire à l'aide des cellules T de niveau supérieur. Des études ont montré que le vaccin trivalent Coviccine® XBB.1.5 induisait des réactions d'anticorps neutralisants plus élevées contre de multiples sous-variants, y compris les sous-variants Omicron XBB.1.5, XBB1.16, XBB.1.9.1, XBB.2.3, BA.5, BF.7, BQ.1 et BA.2.75. 14 jours après l'injection de ce produit, l'efficacité de protection contre XBB.1, XBB.1.5, XBB.1.9 est de 93,28 % avec un excellent profil d'innocuité, ce qui démontre qu'il s'agit d'un vaccin contre la COVID-19 à large spectre contre de multiples sous-variants prévalents à l'échelle locale et internationale.

Le variant XBB.1.5 est progressivement devenu le variant le plus répandu dans diverses parties du monde au début de 2023. Grâce aux conseils professionnels et au soutien de l'équipe de R-D en matière de vaccins du Mécanisme conjoint de prévention et de contrôle du Conseil d'État, l'équipe scientifique du WestVac Biopharma/West China Medical Center de l'Université du Sichuan, a surmonté tous les obstacles et développé avec succès un vaccin couvrant la famille de variants XBB.

Début mai, l'expert du Centre de contrôle et de prévention des maladies de Chine a remarqué que la transmission et la capacité de fuite immunitaire des variants XBB sont beaucoup plus fortes que celles des premiers variants d'Omicron en circulation. Les lignées descendantes de XBB.1 dominent actuellement la circulation du SARS-CoV-2 à l'échelle mondiale. À la fin du mois de mai, la famille de variants XBB représentait 98,1 % de tous les variants aux États-Unis. En Chine, les variants XBB récemment détectés ont augmenté progressivement et dépassent maintenant 90 %.

Le Groupe consultatif technique de l'OMS sur la composition du vaccin contre la COVID-19 (TAG-CO-VAC) a fait savoir le 18 mai que les nouvelles formulations de vaccins contre la COVID-19 devraient viser à induire des réponses anticorps qui neutralisent les lignées descendantes de XBB. Le taux de « deuxième infection » augmente. Les experts appellent à la prévention rapide, à la vaccination contre la COVID-19, en particulier pour les personnes présentant un risque élevé d'infection, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies sous-jacentes et les personnes immunodéprimées, afin d'obtenir un vaccin couvrant les variants du SARS-CoV-2.

WestVac Biopharma utilise la plateforme internationale avancée de vaccins protéiques recombinants sur cellules d'insectes pour développer le vaccin trivalent Coviccine® XBB.1.5 qui a été approuvé pour utilisation d'urgence en Chine. Le vaccin contre la COVID-19 de WestVac offre une option unique pour la prévention de la COVID-19, est crucial pour la prévention des lignées descendantes de XBB actuelles et contribue de façon importante à la gestion continue de l'épidémie de COVID-19.

À propos de WestVac Biopharma

WestVac Biopharma Co., Ltd. est une entreprise biopharmaceutique novatrice capable d'effectuer toute la gamme des activités de recherche, de fabrication et de commercialisation de produits. WestVac Biopharma a été sélectionnée avec succès sur la liste des entreprises licornes de 2021 à 2023. WestVac Biopharma Co., Ltd. est située à Chengdu, en Chine occidentale, tandis que WestVac Biopharma (Guangzhou), une filiale en propriété exclusive de WestVac Biopharma, est située dans la zone de développement économique de Guangzhou.

WestVac Biopharma Co., Ltd. a terminé la construction de lignes de production de vaccins protéiques recombinants sur cellules d'insectes de 5 000 litres et de 3 000 litres, avec une capacité de production annuelle de 100 millions de doses. Les chaînes de production des BPF étaient bien établies avec la « licence de production de médicaments » en place. WestVac Biopharma (Guangzhou) a terminé la construction à grande échelle de lignes de production de vaccins protéiques recombinants sur cellules d'insectes avec une capacité de production annuelle de 100 millions de doses.

En décembre 2022, le vaccin Coviccine® recombinant contre la COVID-19 (cellule Sf9) développé par WestVac Biopharma a été approuvé par les autorités compétentes pour utilisation d'urgence en Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2097400/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2097401/2.jpg

SOURCE WestVac BioPharma Co., Ltd.

10 juin 2023 à 12:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :