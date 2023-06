Rappel de Lupins de marque Saladitos en raison de la présence possible de bactéries dangereuses

Produit : « Lupins » Problème : Aliments - Contamination microbienne - Clostridium botulinum Distribution : Québec Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Les infirmières, infirmières auxiliaires, conseillères et techniciennes d'Héma-Québec pour la grande région de Montréal organisent une manifestation, le 11 juin, à 11 h, au parc D'Auteuil, situé à Ahuntsic. La manifestation familiale vise à appuyer...