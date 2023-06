Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 23 000 $ au festival Sunsation





QUÉBEC, le 10 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 23 000 $ au festival Sunsation, qui a lieu à Trois-Rivières jusqu'au 11 juin.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cet événement d'importance permet aux amateurs de musique électronique de se retrouver pour vivre ensemble leur passion dans une ambiance électrique.

Citations :

« Encore une fois, des artistes des quatre coins du monde se réunissent à Trois-Rivières pour célébrer la musique électronique. Très populaire auprès du grand public, le festival Sunsation génère des retombées économiques et touristiques importantes pour la Mauricie. Félicitations aux organisateurs pour avoir, une fois de plus, tenu le pari! Je suis fière du soutien accordé par notre gouvernement. Je vous invite à venir danser en plein air et à prolonger votre séjour pour découvrir les nombreux attraits de notre belle région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le festival Sunsation est un rendez-vous important pour les amateurs de musique, car il promeut nos artistes et leur permet de se mesurer à leurs pairs de l'international. Je me réjouis de la contribution du gouvernement à ce grand événement, qui met en lumière la ville de Trois-Rivières et ses nombreux attraits. Je vous invite à en profiter pour vous divertir entre amis au parc Laviolette. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

