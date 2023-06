Commémoration des 25 ans de l'explosion de l'Accueil Bonneau - Explosion : 25 ans plus tard, l'Accueil Bonneau se souvient





MONTRÉAL, le 9 juin 2023 /CNW/ - Le 9 juin 1998, une terrible explosion causée par une fuite de gaz emporta littéralement le bâtiment principal de l'Accueil Bonneau. Cette tragédie causa le décès de trois personnes et en blessa plus d'une vingtaine, tout en laissant derrière elle une montagne de débris et de poussière.

Cet événement plongea la communauté montréalaise dans un état de tristesse profonde tout en créant un élan de solidarité sociale d'une ampleur jamais vue au Québec. Porté par ce mouvement, l'Accueil Bonneau s'est relevé de cette épreuve plus fort, plus solide et plus convaincu que jamais de l'importance de sa mission. Quatre mois seulement après l'explosion, le 15 octobre 1998, l'Accueil Bonneau ouvrait à nouveau ses portes. Situés dans le même édifice historique de la rue de la Commune, les locaux sont reconstruits grâce à des dons atteignant 3,5 millions de dollars à l'époque.

Vingt-cinq ans plus tard, les nouvelles pousses sont toujours là : logements et accompagnement pour plus de 300 personnes, 150 000 repas préparés chaque année, le plus grand centre de jour en itinérance au Québec et bientôt un service de santé financière pour plus de 400 personnes dans le Grand Montréal.

À quelques jours de ce tragique anniversaire, l'Accueil Bonneau, ses 300 bénévoles et employés, ainsi que ses bénéficiaires commémorent la mémoire de Soeur Claire Ménard, ainsi que celles des bénévoles Marie Lavallée et Céline Corriveau, qui ont toutes trois péri en ce sombre jour de 1998.

Citations

« Lorsque l'explosion est survenue, un bruit sourd s'est fait entendre, la poussière est apparue, ensuite l'obscurité soudaine. Heureusement, une majorité de personnes avait été évacuée auparavant.

Cette journée-là, l'Accueil Bonneau a perdu trois personnes exceptionnellement dévouées à sa mission. Nous avons perdu une amie très chère en Soeur Claire Ménard qui, dans ses derniers moments, a fait preuve d'altruisme et d'empathie en demandant aux pompiers de s'occuper des autres avant elle. En croisant tout ce monde inquiet, déçu et triste, nous avions l'impression d'être dans les flots d'une débâcle et graduellement, un mot émergea : reconstruire.

Nous avons eu une réponse extraordinaire de la part des Montréalais et des Québécois. Quelques jours après l'explosion, le marché Bonsecours fut aménagé en une immense salle à manger au service de l'Accueil Bonneau. Cet élan de solidarité a permis la reconstruction de l'Accueil Bonneau en seulement quatre mois, désormais plus fort et uni que jamais. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette reconstruction. Vous faites partie de la grande famille de l'Accueil Bonneau et vous êtes le coeur et les mains de notre Dieu Providence. »

- Soeur Nicole Fournier, directrice générale de l'Accueil Bonneau de 1985 à 2006 & Jacinthe Bouchard, présidente du conseil d'administration en 1998

« J'ai commencé à faire du bénévolat en août 1998, deux mois après l'explosion. Ce qui m'a frappé dès le départ, c'est la vague d'amour qui a déferlé sur l'Accueil Bonneau. Tout le monde voulait nous aider ! La reconstruction a permis à l'Accueil Bonneau de se moderniser en offrant des services plus adaptés aux personnes en situation ou à risque d'itinérance »

- Ginette, bénévole à l'Accueil Bonneau depuis 25 ans

« Après l'explosion, tout le monde a continué de travailler pour s'assurer que le service de repas n'arrête pas. C'est grâce au dévouement des bénévoles, des employés et la collaboration de la communauté montréalaise que nous avons pu nous adapter rapidement aux conséquences de cet événement. »

- Claude, bénévole à l'Accueil Bonneau depuis 54 ans

Grâce au courage des personnes qui ont reconstruit l'Accueil Bonneau il y a vingt-cinq ans, notre offre en services est désormais pérenne et répond aux besoins complexes des personnes à risque ou en situation d'itinérance. En ce sens, cet automne nous ouvrirons une quatrième maison qui permettra à 125 personnes de retrouver une stabilité résidentielle et de cohabiter harmonieusement au sein de la communauté.

- Fiona Crossling, directrice générale de l'Accueil Bonneau

À propos de l'Accueil Bonneau

Depuis 1877, la mission de l'Accueil Bonneau est d'offrir à chaque personne en situation ou à risque d'itinérance une réponse à ses besoins essentiels (nourriture, vêtements, etc.) ainsi qu'un accompagnement adapté et personnalisé vers la recherche d'une meilleure qualité de vie. Cent quarante-six ans plus tard, notre mission continue de se développer afin d'offrir une aide plus complète aux personnes les plus vulnérables de notre société. Un accompagnement 365 jours par année est toujours proposé, mais des soins de santé, un service de santé financière, des logements avec un soutien communautaire et divers services de première nécessité sont maintenant offerts.

Site Web : www.accueilbonneau.com

Pour faire un don : https://www.jedonneenligne.org/fondationaccueilbonneau/

SOURCE Accueil Bonneau

9 juin 2023 à 18:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :