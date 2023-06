LE CANADA INVESTIT 10 MILLIONS DE DOLLARS POUR LA CRÉATION DE 175 LOGEMENTS ET LITS ABORDABLES À EDMONTON





EDMONTON, AB, le 9 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, et ministre associé des Finances et député fédéral d'Edmonton-Centre, Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton, Scott Pearce, président de la Fédération canadienne des municipalités, et la majore Margaret McLeod, commandante divisionnaire de l'Armée du Salut, ont célébré l'inauguration d'un immeuble de 175 logements et lits abordables à Edmonton. Ils ont du même coup annoncé un investissement combiné de plus de 38 millions de dollars pour cet ensemble résidentiel destiné aux personnes en situation d'itinérance ou aux prises avec des problèmes de toxicomanie.

Grace Village est un nouvel ensemble résidentiel de traitement des dépendances et de soins en établissement, situé au 12520 140 Avenue NW, à côté de la résidence pour personnes âgées de l'Armée du Salut. Cet immeuble à consommation énergétique nette zéro sera détenu et exploité par l'Armée du Salut. L'ensemble résidentiel offrira trois grands programmes aux personnes vulnérables d'Edmonton : 32 lits pour les personnes qui participent au programme de stabilisation du rétablissement, 71 logements de transition pour les personnes en situation d'itinérance et 72 logements avec services de soutien pour personnes qui ont été en situation d'itinérance et qui relèvent des défis quotidiens sur le chemin du rétablissement. Ces investissements aideront les résidents vulnérables à jouer un rôle significatif dans leur communauté et à se sortir de la toxicomanie et de l'itinérance, en facilitant la transition vers un chez-soi permanent.

Le financement de l'ensemble résidentiel comprend :

10 millions de dollars sous forme de prêt-subvention dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement et 150 000 $ en Financement initial;

2,5 millions de dollars de la Ville d' Edmonton dans le cadre de son programme d'investissement dans le logement abordable;

dans le cadre de son programme d'investissement dans le logement abordable; une subvention d'immobilisations de 3,3 millions de dollars et un prêt de 3,3 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Logement abordable durable offerte par le Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) par l'intermédiaire d'une fondation du gouvernement du Canada ;

; une contribution de 8,1 millions de dollars de l'Armée du Salut et un terrain d'une valeur de 1,8 million de dollars;

9 millions de dollars en dons à l'Armée du Salut de la part de la collectivité.

Le financement de la FCM visait à concevoir un immeuble à consommation énergétique nette zéro qui sera doté d'équipements optimisés pour réduire la consommation de gaz naturel et d'énergie électrique. Parmi ces équipements, notons un système de chauffage et de climatisation géothermique, des panneaux solaires progressifs, des chauffe-eaux à haute efficacité, et des ventilateurs de récupération d'énergie.

Les logements offriront des services de soutien aux résidents, comme des aides-soignants, du personnel infirmier et un superviseur du programme. Les services de soutien seront administrés par un gestionnaire de cas (consultant), qui élaborera un plan de transition allant de l'entrée à la sortie avec chaque résident. Ce plan comprendra de l'aide pour trouver un logement permanent, des services alimentaires, l'entretien ménager, des soins spirituels, la recherche d'emploi, des conseils individuels et le développement des compétences. Ces services globaux visent à offrir des occasions d'apprentissage aux résidents afin de leur permettre d'acquérir et de mettre en pratique des compétences leur permettant de vivre dans la communauté.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. L'annonce d'aujourd'hui démontre que le gouvernement du Canada travaille fort pour créer un environnement sûr où les personnes peuvent recevoir le soutien dont elles ont besoin pour réussir. Ces 175 nouveaux logements et lits donneront aux résidents les plus vulnérables d'Edmonton un endroit où se rétablir, se reconstruire et s'épanouir. Il s'agit d'un autre exemple de la façon dont la Stratégie nationale sur le logement veille à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Voici le résultat du généreux soutien reçu de la collectivité pour la construction de Grace Village et une démonstration de ce qu'il est possible d'accomplir dans notre collectivité grâce à des partenariats fructueux. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement du Canada collabore avec ses partenaires d'Edmonton pour créer 175 logements avec services de soutien qui comprennent les services dont les gens ont besoin pour réussir et réaliser leur potentiel. » ? Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, et ministre associé des Finances et député fédéral d'Edmonton-Centre

« Grâce à l'inauguration de Grace Village, des centaines de résidents d'Edmonton trouveront un chez-soi sûr et le soutien nécessaire pour améliorer leur avenir. Ce projet témoigne de la générosité de la population d'Edmondon, de la longue histoire de compassion de l'Armée du Salut et du pouvoir de la collaboration. » - Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton

« Des investissements comme celui annoncé aujourd'hui à Edmonton aideront les villes et les collectivités de toutes tailles à relever les défis en matière de logement abordable, à créer des emplois et à bâtir un pays plus vert et plus durable. Nous obtenons des résultats avec nos partenaires fédéraux en soutenant les dirigeants locaux pour trouver des façons novatrices de réaliser des économies d'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ensemble, nous sommes sur la voie de la consommation énergétique nette zéro et nous contribuons à trouver des solutions aux problèmes d'abordabilité. » - Scott Pearce, président de la Fédération canadienne des municipalités

« Grace Village représente l'avenir pour les résidents qui en feront leur domicile. Bon nombre d'entre eux se sentent déroutés et manquent d'espoir; ils trouveront un endroit moderne, sûr et accueillant où vivre et progresser. Ils trouveront un milieu offrant sécurité, stabilité, paix et soutien. » - Margaret McLeod, commandante divisionnaire, Armée du Salut (à confirmer)

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens ayant des besoins de logement et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

