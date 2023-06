Ratification de l'entente entre le Groupe WestJet et l'ALPA





La compagnie aérienne commence l'intégration de Swoop, sa filiale à très bas prix à ses activités

CALGARY, AB, le 9 juin 2023 /CNW/ - La deuxième convention collective entre WestJet et l'Association des pilotes de ligne (ALPA), le syndicat accrédité représentant les pilotes de WestJet et de Swoop, a été ratifiée aujourd'hui.

« Le Groupe WestJet est heureux d'avoir conclu une entente de négociation avec l'ALPA qui reconnaît la valeur et les contributions essentielles de nos pilotes actuels et futurs », a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du Groupe WestJet. « Cette entente renforce notre capacité d'offrir une certitude et des possibilités de carrière dans l'ensemble de notre organisation au cours des prochaines années, tout en favorisant la viabilité concurrentielle du Groupe WestJet. »

L'entente est en vigueur depuis le 1er janvier 2023 et prendra fin le 31 décembre 2026.

Comme négocié dans la convention collective, le Groupe WestJet entreprendra maintenant les efforts d'intégration de sa compagnie aérienne à très bas prix, Swoop. S'appuyant sur un processus accéléré, la compagnie aérienne prévoit une intégration complète à ses activités principales d'ici la fin d'octobre. Pour éviter toute répercussion sur les voyageurs, Swoop exploitera son réseau existant jusqu'à la fin de son horaire publié, soit le 28 octobre. Les employés de Swoop seront transférés à WestJet.

« Le Groupe WestJet croit au résultat de cette décision négociée et dans la voie à suivre pour intégrer Swoop aux activités de WestJet », a poursuivi Alexis von Hoensbroech. « Nous poursuivons notre stratégie visant à offrir des services de voyage fiables et abordables dans l'ensemble du Groupe WestJet, en tirant parti des expériences et leçons précieuses tirées du modèle d'affaire de Swoop. Cette intégration améliorera notre capacité à servir un plus grand nombre d'invités. Au lieu de n'avoir que 16 avions desservant le marché des voyages à très faible coût, chaque appareil, au sein de notre flotte de 180 avions, offrira des solutions de voyage très abordables et une expérience de vol de qualité supérieure. »

Le Groupe WestJet est déterminé à collaborer de façon continue avec les collectivités et les intervenants importants pour s'assurer que la compagnie aérienne continue d'offrir des services de transport aérien essentiels et abordables aux collectivités partout au Canada.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 110 destinations dans 24 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et twitter.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet.

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez la Salle de presse de WestJet à westjet.com/fr-ca/news

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

9 juin 2023 à 17:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :