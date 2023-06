Une nouvelle formation en enseignement secondaire destinée aux enseignants non légalement qualifiés





QUÉBEC, le 9 juin 2023 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) et l'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) saluent l'offre de formation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue d'instaurer, sous réserve de l'ajout au Règlement sur les autorisations d'enseigner, un nouveau diplôme d'études en enseignement supérieur (DESS) qualifiant en enseignement secondaire, pour les concentrations Français langue d'enseignement et Mathématiques. Cette formation de 30 crédits sera offerte entièrement à distance et permettra d'accéder rapidement à un brevet d'enseignement.

«?Cette formation constitue une nouvelle avenue très intéressante pour qualifier encore plus de personnes qui enseignent actuellement dans nos classes sans détenir le brevet requis. Grâce à cette troisième formation destinée aux enseignantes et aux enseignants non légalement qualifiés, le Québec se dote de plus en plus de leviers pour accroître la formation de personnel qualifié dans nos écoles et d'ainsi, répondre à la volonté du ministère de l'Éducation de diplômer et qualifier 90 % des élèves d'ici 2030?», s'est réjouie la présidente-directrice générale de la FCSSQ, madame Caroline Dupré.

Le DESS qualifiant en enseignement secondaire s'adresse au personnel enseignant non légalement qualifié ayant déjà cumulé de l'expérience en enseignement au secondaire, détenant un baccalauréat et 45 crédits de cours universitaires de 1er cycle dans le champ du Français langue d'enseignement ou des Mathématiques. Ce programme de formation démarrera dès l'automne 2023.

«?Afin de favoriser la conciliation travail, famille et études, nous sommes ravis de constater que ce programme sera offert à temps partiel et entièrement à distance. Il permettra donc aux personnes qui travaillent actuellement dans les centres de services scolaires d'entreprendre ce parcours d'études, à leur rythme?», s'est exprimé Lucien Maltais, président de l'ADGSQ.

Les personnes intéressées devront être recommandées par les centres de services scolaires, lesquels devront également s'engager à leur fournir un accompagnement au cours de leur cheminement. Les candidates et les candidats devront avoir cumulé l'équivalent de plus d'une année d'enseignement à temps plein, soit plus de 200 jours, dans l'ordre d'enseignement concerné et pouvoir attester de l'expérience cumulée. À cet égard, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue tiendra une séance d'information virtuelle sur ce programme et ses concentrations le 20 juin prochain : www.uqat.ca/seance-dess-qualifiant-enseignement-secondaire/.

