Élections au comité exécutif - La FAE ajoute des cordes à son arc!





GATINEAU, QC, le 9 juin 2023 /CNW/ - Le comité exécutif de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) ajoute des cordes à son arc grâce à la création de deux nouveaux postes : la vice-présidence à la vie pédagogique ainsi que la vice-présidence à la négociation nationale.

Occupées par Annie Primeau, les fonctions de la vice-présidence à la vie professionnelle seront dorénavant occupées par deux personnes. Ainsi,

Annie-Christine Tardif , du Syndicat de l'enseignement de la région de Québec (SERQ), a été élue aujourd'hui et deviendra vice-présidente à la vie professionnelle .

, du Syndicat de l'enseignement de la région de Québec (SERQ), a été élue aujourd'hui et deviendra . Madame Primeau a, quant à elle, opté pour le poste de vice-présidente à la vie pédagogique .

Occupées par Daniel Gauthier, les fonctions de la vice-présidence aux relations du travail seront dorénavant occupées par deux personnes. Ainsi,

Benoît Giguère , issu du Syndicat de l'enseignement des Seigneuries (SES), a été élu sans opposition au poste de vice-président aux relations du travail .

, issu du Syndicat de l'enseignement des Seigneuries (SES), a été élu sans opposition au poste de . À noter qu'il est actuellement vice-président au secrétariat, à la trésorerie et à l'administration . Une élection aura donc lieu à l'automne afin de nommer une nouvelle personne à ce poste.

. Une élection aura donc lieu à l'automne afin de nommer une nouvelle personne à ce poste. Daniel Gauthier , vice-président actuel aux relations du travail, a choisi le poste de vice-président à la négociation nationale .

Enfin,

Patrick Bydal , du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais (SEO), conserve son poste de vice-président à la vie politique ;

, du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais (SEO), conserve son poste de ; Et Mélanie Hubert, du Syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal (SEOM), demeure la présidente de la FAE .

Tous ces changements seront effectifs dès le 1er juillet 2023, et ce, jusqu'aux prochaines élections de la FAE en 2025.

« Nous sommes très enthousiastes de commencer l'année scolaire 2023-2024 avec un comité exécutif élargi. En confiant ces deux nouveaux postes à des personnes connaissant les milieux enseignant et syndical, nous répartirons encore mieux les dossiers que nous gérons. Cette nouvelle composition nous permettra d'approfondir des enjeux qui touchent la profession enseignante, tout comme des enjeux qui affectent les conditions d'apprentissage des élèves. Mais surtout, ce nouveau comité exécutif permettra à la FAE de se concentrer comme jamais sur la négociation nationale. La FAE continuera de négocier cet été, en espérant des résultats à la hauteur des besoins. Le réseau des écoles publiques, tout comme la profession enseignante, est à une croisée des chemins. Les enseignantes et enseignants que nous représentons sont déterminés à faire valoir leurs revendications », souligne Mélanie Hubert, présidente de la FAE.

Annie-Christine Tardif

Enseignante au primaire, Annie-Christine devient une personne déléguée en l'an 2000. Elle défend des valeurs de justice, d'équité et de solidarité, d'abord comme membre du conseil d'administration de son syndicat local, le Syndicat de l'enseignement de la région de Québec (SERQ), et responsable du comité des jeunes et des précaires. En 2009, elle devient vice-présidente du SERQ. Elle effectue trois mandats en tant que représentante au secteur jeunes avant d'être élue présidente en 2018, alors que le SERQ doit se prononcer sur son affiliation à la FAE. Après plusieurs embûches et contestations, c'est avec un résultat de 82 % qu'elle signe fièrement la demande d'affiliation.

Elle siège maintenant comme enseignante libérée pour la négociation nationale. « La FAE est une organisation combative, forte et crédible, à l'écoute des profs, pour les profs. Ensemble, nous avons le pouvoir d'agir! Si les relations de travail permettent d'améliorer les conditions de travail des enseignantes et enseignants, la vie professionnelle quant à elle permet de défendre leur autonomie et leur expertise. Avoir des droits, c'est important. Mais les affirmer l'est encore plus! », martèle-t-elle.

C'est dans cet esprit qu'elle compte poursuivre son engagement syndical à la FAE. L'ensemble de la Fédération souhaite donc bienvenue à cette vétérane!

À propos de la FAE

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 66 500 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire de l'École Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que plus de 3 000 membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale, de Laval, de l'Outaouais, des Laurentides, de l'Estrie et de la Montérégie, où se situent les quatre plus grands pôles urbains du Québec.

SOURCE Fédération autonome de l'enseignement (FAE)

9 juin 2023 à 17:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :