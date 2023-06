La Société canadienne du cancer se réjouit de l'investissement du gouvernement du Canada pour accélérer la révision des lignes directrices sur le dépistage du cancer du sein





Les lignes directrices actualisées devraient refléter les plus récentes données probantes ainsi que les points de vue des personnes ayant une expérience vécue

TORONTO, le 9 juin 2023 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) accueille favorablement l'annonce d'un investissement de 500 000 $ du gouvernement du Canada pour accélérer la révision des lignes directrices sur le dépistage du cancer du sein par le Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs (Groupe d'étude). La dernière mise à jour de ces lignes directrices remonte à 2018; depuis, les données probantes et la compréhension de la détection précoce du cancer du sein n'ont cessé d'évoluer, renforçant du même coup la nécessité d'actualiser les recommandations en la matière.

À l'heure actuelle, les lignes directrices du Groupe d'étude recommandent le dépistage par mammographie tous les deux ans pour les femmes de 50 à 74 ans qui ne sont pas à risque accru de cancer du sein. Aux femmes de 40 à 49 ans, on recommande de discuter avec leur fournisseur de soins de santé afin de savoir si la mammographie est indiquée pour elles et de prendre une décision éclairée.

« Les personnes touchées par le cancer du sein nous ont dit que les lignes directrices actuelles ne correspondent pas à leur expérience vécue; elles ne s'y reconnaissent pas, explique Andrea Seale, chef de la direction de la SCC. Comme les lignes directrices orientent le travail des fournisseurs de soins primaires dans l'ensemble du pays de même que les programmes provinciaux de dépistage, il est crucial que ces recommandations demeurent à jour et tiennent compte des diverses expériences et perspectives des personnes touchées par le cancer du sein. »

On estime qu'une femme sur huit au Canada recevra un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie. Le cancer du sein est la deuxième cause de mortalité par cancer chez les femmes au pays. L'accès au dépistage du cancer du sein est donc d'une importance capitale pour permettre la détection précoce de la maladie, alors que les chances de réussite du traitement sont meilleures.

Le mois dernier aux États-Unis, le US Preventive Services Task Force (USPSTF) a proposé des modifications à ses recommandations sur le dépistage du cancer du sein, notamment en préconisant le début des examens de dépistage tous les deux ans pour les femmes à partir de l'âge de 40 ans. Dans le cadre de cette révision, l'USPSTF a fait état d'inégalités relativement à la mortalité par cancer du sein et à la durée de la survie chez les femmes noires.

Depuis 2019, la SCC presse le Groupe d'étude de revoir les lignes directrices et de pallier les lacunes. À la lumière des recommandations publiées par l'USPSTF, nous avons demandé instamment que le Groupe d'étude dispose des ressources et du financement nécessaires pour effectuer la mise à jour des lignes directrices en temps utile et de manière efficace, de même que pour réexaminer son processus d'élaboration de lignes directrices dans l'optique de réaliser des gains d'efficacité et de tirer des enseignements de ce qui se fait ailleurs. La SCC a en outre encouragé le Groupe d'étude à inclure expressément les points de vue des personnes admissibles au dépistage du cancer du sein et de celles qui ont une expérience vécue de la maladie dans la mise à jour des lignes directrices.

« Nous savons qu'il y a au Canada des personnes actuellement admissibles au dépistage qui n'en bénéficient pas en raison de barrières et d'inégalités, en particulier des membres de communautés racisées ou autochtones, des personnes à faible revenu et des personnes vivant dans des régions rurales ou éloignées, ajoute madame Seale. Alors que nous discutons du dépistage du cancer du sein et que le Groupe d'étude procède à une révision de ses lignes directrices, nous nous devons de mieux comprendre les conséquences de ces obstacles et de nous employer à les réduire. »

La SCC s'engage à poursuivre ses conversations avec le Groupe d'étude, les experts du dépistage du cancer du sein et les personnes atteintes de la maladie, de même qu'à soutenir le travail effectué dans le cadre des programmes provinciaux et territoriaux organisés de dépistage du cancer du sein.

Les programmes de dépistage constituent un volet important des soins contre le cancer. Pendant que la révision est en cours, la SCC continue d'encourager toutes les personnes de plus de 40 ans à s'informer auprès de leurs fournisseurs de soins de santé à propos du dépistage du cancer du sein dans leur province ou territoire, et à déterminer ce qui leur convient. Participer aux programmes de dépistage mis en oeuvre partout au Canada est le meilleur moyen de détecter le cancer du sein à un stade précoce.

Pour en savoir plus sur le cancer du sein ou sur la détection précoce, visitez cancer.ca/cancerdusein ou appelez au 1 888 939-3333.

