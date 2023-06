Intervention d'Urgence-Environnement - Fuite d'acide nitrique à l'usine Celanese Canada ULC à Boucherville

La Direction régionale de la Montérégie du Contrôle environnemental du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a été avisée d'une fuite d'acide nitrique à l'usine de...

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers que les travaux d'élargissement de l'autoroute 20, en direction est, entre les kilomètres 323 et 326, à Lévis, débuteront le 11 juin et se poursuivront jusqu'à la mi-novembre....