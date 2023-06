Le Canada investit dans une étude portant sur des options de transport actif sécuritaires sous la route de l'Alaska





WHITEHORSE, YT, le 9 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Dr Brendan Hanley, député de Yukon, a annoncé un investissement fédéral de 50 000 $ pour une initiative communautaire visant à évaluer des options de transport actif dans deux quartiers situés aux abords de la route de l'Alaska à Whitehorse.

La route de l'Alaska divise Whitehorse et constitue un obstacle à l'accès aux services, aux installations récréatives communautaires, ainsi qu'aux écoles, ce qui a une incidence sur les déplacements des résidents de tous âges. Cet investissement permettra de réaliser une étude de faisabilité sur le transport actif qui sera entreprise par la Cycling Association of Yukon et appuyée par les résidents de Takhini, la Hillcrest Community Association et la Whitehorse Urban Cycling Coalition.

Cette étude de faisabilité permettra d'orienter les décisions futures sur la façon d'accroître la sécurité des piétons le long de la route de l'Alaska à Whitehorse. Elle permettra d'évaluer les facteurs de conception, les coûts connexes, ainsi que les avantages pour la collectivité de la construction, à deux endroits stratégiques de la route, de passages inférieurs pour le transport actif qui soient sûrs, pratiques et accessibles aux personnes de tous âges et de toutes capacités.

Le financement annoncé aujourd'hui appuie la Stratégie nationale de transport actif du Canada en investissant dans des activités qui permettront d'étendre les réseaux de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de ponts pour piétons.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Le soutien que nous accordons à cette étude de faisabilité permettra d'orienter les prochaines étapes du développement d'une collectivité mieux reliée, plus accessible et plus sécuritaire à Whitehorse. Je tiens à saluer la persévérance et le dévouement des dirigeants communautaires qui travaillent pour bâtir une collectivité plus verte et plus inclusive. »

Dr Brendan Hanley, député de Yukon, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre quartier est situé de l'autre côté de la route de l'Alaska, près d'un vaste réseau de sentiers de randonnée, de vélo et de ski. Les gens risquent régulièrement leur vie en traversant la route à pied plutôt que de prendre leur voiture pour se rendre jusqu'aux sentiers. J'ai vu jusqu'à huit personnes traverser en même temps. Nous avons besoin d'un autre itinéraire, surtout si on élargit la route dans les années à venir. Un passage inférieur nous permettrait de traverser la route en toute sécurité pour nous rendre jusqu'aux sentiers et aiderait à réduire l'utilisation de la voiture, ainsi qu'à atténuer les changements climatiques. Un passage inférieur permettrait également de relier en toute sécurité les quartiers isolés et mal desservis par le transport actif. L'étude de faisabilité est la première étape de l'atteinte de cet objectif. »

Jan Horton, résidente de Takhini et membre du comité directeur

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 50 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA).

investit 50 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA). Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine, et comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes à neige, les skis de fond et bien plus.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables, de manière à soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. Les administrations municipales, les administrations locales et régionales, telles que les districts de services, et les organisations autochtones sont des bénéficiaires admissibles. Les provinces, les territoires et les organismes à but non lucratif sont également admissibles dans des circonstances particulières.

Le Fonds pour le transport actif vient compléter le plan climatique renforcé du Canada , Un environnement sain et une économie saine . Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités.

, . Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, faire croître l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, favoriser une meilleure équité parmi les Canadiens vulnérables, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

Au cours des huit prochaines années, le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux permanents et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun.

investira 14,9 milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux permanents et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

Liens connexes

Le Fonds pour le transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Yukon

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-yt-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

9 juin 2023 à 16:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :