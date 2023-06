Élections au comité exécutif - Josée Scalabrini réélue : Toujours la flamme pour défendre la profession!





SHERBROOKE, QC, le 9 juin 2023 /CNW/ - Unanimement, les membres du conseil fédéral de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) ont de nouveau renouvelé leur confiance envers madame Josée Scalabrini, présidente sortante. Le président du Syndicat de l'enseignement des Deux Rives, Martin Hogue, a également été reconduit en tant que secrétaire-trésorier du comité exécutif de la FSE-CSQ.

« La confiance que m'expriment mes consoeurs et confrères enseignants me va droit au coeur! Ensemble, nous portons la conviction profonde que notre profession mérite d'être valorisée à sa juste valeur. Comme fédération, nous faisons notre possible pour y arriver en organisant des campagnes telles que Prof, ma fierté! ou encore le concours d'écriture Ma plus belle histoire. On s'est aussi branché plus que jamais sur l'avis de nos membres par la tenue de deux colloques pédagogiques et professionnels dont je suis très fière. On doit tenir compte de leur réalité, d'un bout à l'autre du Québec, dans chacune de nos interventions. Le renouvellement de notre convention collective sera au coeur de mon 4e mandat. Il faudra qu'elle améliore significativement le quotidien de nos membres en leur accordant l'air dont ils manquent cruellement », a exprimé avec émotion Josée Scalabrini.

Originaire de l'Estrie, elle a fait carrière principalement à Mont-Laurier en tant qu'enseignante de morale et de culture religieuse. Son implication syndicale s'est intensifiée il y a 22 ans, alors qu'elle a été élue une première fois à la présidence du Syndicat du personnel de l'enseignement des Hautes-Rivières. Elle a ensuite occupé les fonctions de vice-présidente de la FSE-CSQ, et c'est en juillet 2013 qu'elle en a été élue présidente.

Président du Syndicat de l'enseignement des Deux Rives depuis 2018, Martin Hogue a également été réélu en tant que secrétaire-trésorier au comité exécutif de la FSE-CSQ. Il occupe cette fonction depuis 2021. Enseignant en univers social au secondaire, il continuera d'être une voix forte et pragmatique au sein de cette instance.

Composition du comité exécutif de la FSE-CSQ

Josée Scalabrini, présidente et membre du Syndicat du personnel de l'enseignement des Hautes-Rivières (SPEHR-CSQ);

Brigitte Bilodeau , première vice-présidente, responsable des dossiers pédagogiques et membre du Syndicat de l'enseignement de la Chaudière (SEC-CSQ);

, première vice-présidente, responsable des dossiers pédagogiques et membre du Syndicat de l'enseignement de la Chaudière (SEC-CSQ); Luc Gravel , deuxième vice-président et membre du Syndicat de l'enseignement de la Jamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue (SEJAT-CSQ);

, deuxième vice-président et membre du Syndicat de l'enseignement de la Jamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue (SEJAT-CSQ); Martin Hogue , secrétaire-trésorier et président du Syndicat de l'enseignement des Deux Rives (SEDR-CSQ);

, secrétaire-trésorier et président du Syndicat de l'enseignement des (SEDR-CSQ); Anne Bernier , première conseillère et présidente du Syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec (STEEQ-CSQ);

, première conseillère et présidente du Syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec (STEEQ-CSQ); Richard Bergevin , deuxième conseiller et président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie (SEE-CSQ).

Profil

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) regroupe 34 syndicats représentant plus de 87?000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

