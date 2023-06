La Bourse du Samaritain envoie par avion des fournitures de secours en Ukraine à la suite d'importantes inondations causées par l'effondrement d'un barrage





L'organisme expédie des filtres à eau, des trousses d'hygiène, des couvertures et d'autres fournitures essentielles vers l'Ukraine

CALGARY, AB, le 9 juin 2023 /CNW/ - La Bourse du Samaritain déploiera aujourd'hui son appareil DC-8 pour transporter plus de 40 000 lb de matériel de secours d'urgence vers l'Ukraine après l'effondrement d'un important barrage près du front.

Des dizaines de milliers de personnes ont été touchées et de nombreuses évacuations sont en cours. La situation a créé une crise humanitaire avec de graves inondations, des pénuries d'eau potable, des maisons détruites et la menace de mines terrestres dans ces quartiers.

La Bourse du Samaritain a réagi immédiatement, mobilisant des partenaires et des églises ukrainiennes pour servir des gens qui en avaient désespérément besoin le jour même de l'effondrement du barrage. Le personnel basé en Ukraine s'efforce également de répondre aux besoins criants des familles qui souffrent.

L'organisme humanitaire chrétien international appuie ses partenaires qui effectuent des opérations de sauvetage dans les eaux pour les familles victimes des inondations tout en distribuant de la nourriture, des couvertures et d'autres fournitures d'urgence essentielles. L'avion-cargo transportera des ressources supplémentaires comme des couvertures, des trousses d'hygiène, des filtres à eau, des lampes solaires et des jerricanes. L'appareil DC-8 atterrira en Pologne, puis les fournitures seront transportées par camion dans la région de Kherson touchée par les inondations en Ukraine.

« La guerre en Ukraine continue de répandre la souffrance, la destruction et la mort, et j'ai le coeur brisé pour les familles qui sont frappées par cette crise », a déclaré Franklin Graham, président de La Bourse du Samaritain. « Et maintenant, des milliers de familles subissent les conséquences désastreuses de cette grave inondation. »

« Nous envoyons ces fournitures qui sauvent des vies au nom de Jésus, et nous voulons rappeler au peuple ukrainien que Dieu ne l'a pas oublié. Je vous demande de prier pour la fin de cette guerre et pour notre personnel et nos partenaires qui travaillent 24 h sur 24 afin d'aider les personnes touchées par les récentes inondations. »

Depuis le premier jour de cette guerre, la Bourse du Samaritain s'efforce de prendre soin des familles touchées par la violence, offrant une aide essentielle à des millions de personnes. À ce jour, l'organisme de Calgary a distribué près de 175 millions de lb d'aliments, produit plus de 500 millions de litres d'eau potable et traité plus de 23 000 patients.

Entrevues avec les médias : Danielle Hartung, stratège principale, Communications et engagement, 403 689-1863, [email protected]

Les photos et le Rouleau B de la Bourse du Samaritain en Ukraine sont disponibles ici

Veuillez consulter le site BourseduSamaritain.ca pour en savoir plus sur cette intervention d'urgence.

Dons

Afin de soutenir les secours de la Bourse du Samaritain en cas de catastrophes, visitez le site Web BourseduSamaritain.ca (cliquez sur « Dons ») ou composez le 1 800 663-6500.

À propos de la Bourse du Samaritain Canada

La Bourse du Samaritain est un organisme chrétien d'aide et de développement qui tire son nom de l'histoire biblique du bon Samaritain. Tout comme ce bon samaritain, qui a croisé un homme battu et qui lui est venu en aide, nous aidons les victimes de la guerre, de la maladie, de catastrophes, de la pauvreté, de la famine et de la persécution. En plus de fournir de l'aide en cas de catastrophes, nous travaillons à recueillir et à distribuer des boîtes à chaussures remplies de cadeaux dans le cadre de l'Opération enfant de Noël, et fournissons de l'eau salubre, des compétences professionnelles, du matériel et de la formation agricoles à des familles de régions en développement. Pour en savoir plus, consultez le site BourseduSamaritain.ca.

SOURCE Samaritan's Purse Canada

9 juin 2023 à 15:19

