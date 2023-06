LE MUSÉE DE L'HOLOCAUSTE TORONTO OUVRE SES PORTES





Le Musée confronte les atrocités du passé, employant des technologies de pointe et des témoignages de survivants de l'Holocauste pour sensibiliser le public à la pertinence de ces événements dans le contexte du Canada d'aujourd'hui.

TORONTO, le 9 juin 2023 /CNW/ - C'est aujourd'hui que le Musée de l'Holocauste Toronto ouvre ses portes au public. Il s'agit du seul musée de la ville à être consacré à la commémoration et à l'enseignement de l'Holocauste.?Intégré à la Fédération UJA du Grand Toronto et hébergé dans le Centre communautaire juif Prosserman, ce nouveau musée a été créé pour sensibiliser le public aux atrocités commises dans le passé, tout en soulignant les liens entre l'Holocauste, les événements mondiaux et la société actuelle.

Composé d'espaces d'exposition et d'enseignements de 10 000 pieds carrés, équipés de technologies de pointe, le Musée héberge quatre galeries thématiques ainsi qu'un laboratoire d'enseignement pour favoriser le prolongement du dialogue sur les thèmes explorés. Un amphithéâtre de 40 places permet également de proposer trois expériences immersives qui aideront les visiteurs de différents niveaux d'apprentissage à mieux comprendre le contexte de l'Holocauste.

« Alors que nous arrivons à l'époque où un nombre croissant de survivants ne sont plus parmi nous, la société est en train de perdre l'accès aux témoignages directs de ceux et celles qui ont vécu les horreurs de l'Holocauste, ainsi qu'aux récits évoquant le dynamisme de leur existence dans les années précédant la montée du nazisme, leurs actes de résistance, leur courage et leur résilience », explique Dara Solomon, directrice générale du Musée de l'Holocauste Toronto. « Si nous voulons nous assurer que l'histoire ne se répète pas et que les générations futures continuent de tirer les leçons de cet héritage, il est essentiel de préserver les récits des survivants. »

Avec cet objectif en tête, le Musée a été conçu pour servir de lien permanent avec le passé, en rassemblant plus de 220 minutes de documents audio et vidéo provenant de plus de 70 survivants de l'Holocauste. Ces bouleversants témoignages à la première personne côtoient des expositions historiques employant les meilleures approches, y compris des technologies avancées telles que la réalité augmentée, et des modes d'apprentissage interactifs basés sur le questionnement, afin de préserver les témoignages des survivants et de les partager avec les générations futures.

« L'antisémitisme et la haine sous toutes ses formes constituent une menace croissante au Canada, et plus spécifiquement à Toronto. Il est urgent que nous confrontions directement cette menace par le biais d'enseignement et de sensibilisation accrus », estime Solomon.

Publié en mai, le rapport annuel des services de la Police de Toronto sur les crimes haineux a révélé que bien que la communauté juive ne représente que 3,4 % de la population totale de la ville, elle a fait l'objet de 26 % des crimes haineux rapportés en 2022. Bien placé pour montrer la voie en matière d'enseignement de l'Holocauste, le Musée de l'Holocauste Toronto peut jouer un rôle fondamental pour souligner les liens entre les manifestations historiques de la violence et les manifestations haineuses actuelles, confronter l'antisémitisme et toutes les formes de haine, et s'assurer que « plus jamais ça » veut vraiment dire « plus jamais ça ».

Le Musée de l'Holocauste Toronto tient à remercier Patrimoine canadien et le Fonds de soutien au tourisme de FedDev Ontario pour leur appui, qui fera en sorte que le Musée soit toujours un acteur clé dans le paysage culturel torontois. Nous souhaitons aussi exprimer notre gratitude à notre donateur fondateur, la Fondation Azrieli, pour sa contribution exceptionnelle.

Pour en savoir plus au sujet des heures d'ouverture du Musée, ainsi que le prix et le moyen de se procurer des billets, visitez le site torontoholocaustmuseum.org.

Citations :

« Écouter les expériences des survivants nous aide à comprendre la terrifiante réalité de l'Holocauste, notamment l'assassinat de six millions de Juifs. À partir d'aujourd'hui, le Musée de l'Holocauste Toronto aidera tous les Canadiens à poursuivre l'écoute des récits des survivants, même lorsque ceux-ci ne seront plus là pour nous les raconter eux-mêmes. Il nous aidera à faire en sorte que la vérité sur ce qui s'est passé pendant l'Holocauste résonne à jamais. Ainsi, nous tirerons les leçons du passé, nous combattrons la haine et l'antisémitisme qui sont malheureusement encore très présents, et nous nous rassemblerons pour véritablement dire : "plus jamais ça". »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« L'ouverture du musée de l'Holocauste de Toronto marque une étape importante pour la communauté juive de notre province et pour tous les Ontariens. Ce nouvel établissement de classe mondiale constituera une ressource importante pour éduquer nos jeunes et les générations futures sur les atrocités de l'Holocauste et contribuera à garantir que les leçons du passé ne seront jamais oubliées. »

- L'hon. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

« Les horreurs de l'Holocauste constituent un phénomène unique dans l'histoire de l'humanité, et nous avons l'obligation sacrée de faire en sorte qu'elles ne sombrent jamais dans l'oubli. Puisque nous sommes la dernière génération à vivre parmi des survivants de l'Holocauste, dont plusieurs ont élu domicile à Toronto, nous devons agir sans tarder pour préserver leur souvenir. Grâce à l'ouverture du Musée de l'Holocauste Toronto de l'UJA, la population de Toronto et d'autres régions aura l'occasion d'en apprendre davantage sur l'Holocauste et de s'engager à lutter l'antisémitisme qui demeure beaucoup trop présent dans notre monde. »

- L'hon. Marco Mendocino, ministre de la Sécurité publique

