Dévoilement du rapport financier 2022 de la Ville de Montréal





MONTRÉAL, le 9 juin 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal a déposé aujourd'hui son Rapport financier annuel consolidé audité et la Reddition de comptes financière pour l'exercice financier qui s'est conclu le 31 décembre 2022.

« Face aux défis causés par la crise sanitaire, les changements climatiques et l'inflation, la Ville de Montréal a misé sur l'action. Nous avons poursuivi la mise en oeuvre de projets structurants en sécurité urbaine, en transition écologique, en mobilité et en habitation afin d'accélérer la transformation amorcée ces dernières années. Nous avons soutenu les populations les plus vulnérables, accompagné la relance économique et culturelle de la métropole et continué de construire le Montréal de demain. La Ville se trouve en bonne position pour continuer sur sa lancée et atteindre les objectifs de son plan stratégique Montréal 2030 », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Notre administration peut être satisfaite de ce bilan positif, représentatif de nos valeurs, de nos priorités et de notre gestion responsable des finances publiques. Un travail colossal a été réalisé en 2022 pour poursuivre le développement de notre ville novatrice et résiliente, dans un contexte économique difficile. Nous continuerons d'investir dans la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais, tout en répondant aux défis importants de notre époque et en préservant le portefeuille de la population », a poursuivi la présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier.

« Je suis fier de la mobilisation et de l'engagement des équipes municipales, qui ont su faire preuve d'une grande agilité pour continuer de soutenir les personnes les plus vulnérables et accompagner la relance de la métropole, tout en accélérant la transformation amorcée ces dernières années. Nos diverses actions réalisées en 2022 constituent des leviers pour permettre à la Ville d'offrir les meilleurs services possibles, tout en respectant la capacité de payer de la population », a souligné le directeur général de la Ville, Serge Lamontagne.

L'exercice financier de 2022 de la Ville se solde par un excédent global non consolidé de 343,8 M$ des activités de fonctionnement à des fins fiscales, soit 5,3 % de ses revenus globaux. L'excédent global est composé d'un montant de 165,3 M$ au niveau des compétences de nature locale, soit 49,1 M$ pour les arrondissements et 116,2 M$ pour les services centraux. Pour sa part, le conseil d'agglomération affiche un excédent de 178,5 M$.

Sommaire des activités de fonctionnement

Les principaux éléments et écarts ayant permis de générer l'excédent sont l'augmentation des revenus de 281,9 M$, une augmentation globale nette des charges de fonctionnement de 99,6 M$ et 89,4 M$ au niveau des frais de financement, combiné avec une variation de 250,8 M$ au niveau des affectations. La variation des affectations internes provient principalement de l'affectation non utilisée de 211,3 M$ en lien avec le comblement des déficits des années antérieures au niveau de l'agglomération, contrebalancé par une augmentation de 66,2 M$ des excédents des années antérieures afin de financer de nouvelles activités au sein des arrondissements et des services centraux.

Les quatre grandes priorités de l'administration municipale

Sécurité urbaine

L'année 2022 a permis à la Ville de poser les bases de son nouveau modèle en sécurité urbaine, qui mise sur la concertation, la prévention et l'intervention. Afin de renforcer la lutte contre les violences armées, les ressources policières ont été renforcées, notamment avec le déploiement du projet ARRET (Action. Répression. Résolution. Engagement. Terrain.) et de l'Équipe multidisciplinaire d'interventions dans les écoles.

Pilier du nouveau modèle d'intervention, la prévention de la violence a aussi inspiré de nombreuses initiatives, la plupart en lien avec les jeunes. Grâce à un investissement de 5 M$, une centaine de projets ont été financés et ont permis de rejoindre 7?400 personnes dans les 19 arrondissements. Dans la foulée, 190 postes en intervention sociocommunautaire ont aussi été créés ou consolidés. L'appel à projets Par et pour les jeunes a également été lancé. Dotée d'un budget bonifié à 3 M$, l'initiative invitait les jeunes à concevoir et à mettre en oeuvre des projets de prévention sur les questions de droits et d'équité. Elle permettra de réaliser 52 projets en 2023.

Transition écologique

Afin de faire face à la crise climatique, la Ville a maintenu la cadence pour accélérer la transition écologique et devenir carboneutre d'ici 2050. Les travaux visant à adapter les infrastructures municipales aux défis posés par les changements climatiques ont connu des avancées notables. Ainsi, la construction de la nouvelle usine de désinfection des eaux usées a débuté et a fait l'objet d'un investissement de 55,6 M$ en 2022. La Ville a également misé sur la préservation de la nature et de la biodiversité. La forêt urbaine a atteint durant la dernière année un indice de canopée de 24,3 %, alors que l'objectif est de 25 % pour 2025.

Mobilité durable

En 2022, des avancées ont été réalisées en matière de mobilité afin de faciliter et de sécuriser les déplacements. Après plusieurs années de travaux et des investissements de 8,5 M$ en 2022, le service rapide par bus Pie-IX a été mis en fonction. Le Réseau express vélo et le réseau cyclable ont également été bonifiés de 16 km (10 M$). Enfin, de nombreuses interventions ont été menées pour assurer une meilleure sécurité des piétons, notamment avec le réaménagement des abords de 25 écoles (4,2 M$), au bénéfice de près de 12 000 élèves, ainsi qu'avec l'ajout de 231 feux piétons aux intersections (19,2 M$).

Habitation

Du côté de l'habitation, la Ville a fait en sorte d'améliorer et de développer l'offre existante, particulièrement pour les familles de la classe moyenne ou à faible revenu et les personnes vulnérables. Elle a notamment lancé le Chantier Montréal abordable. Soutenue par une enveloppe de 40 M$, l'initiative a permis de tester de nouveaux modes d'intervention en matière de logement abordable. En 2022, grâce à son droit de préemption élargi et à un nouveau règlement d'emprunt de 100 M$, la Ville a également été en mesure d'assujettir près 350 lots, immeubles résidentiels et maisons de chambre à des fins d'habitation.

Autres réalisations importantes

Pour accompagner la relance économique et culturelle de la métropole, la Ville a multiplié les initiatives tout au long de l'année. Elle a notamment maintenu ses mesures d'aide aux entreprises, aux organismes et au milieu commercial, et déployé les actions inscrites dans le plan de relance du centre-ville (32 M$). Elle a également finalisé plusieurs infrastructures d'envergure qui contribuent à la revitalisation du centre-ville et à la vitalité culturelle de la métropole, comme les squares Philips et Viger, l'esplanade Tranquille ou le Théâtre de Verdure.

En soutien aux populations plus vulnérables, particulièrement touchées par la pandémie et l'inflation, elle a versé près de 9 M$ aux organismes communautaires intervenant en matière d'insécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Elle a également consacré une enveloppe de 6 M$ au financement de 80 projets d'intervention en itinérance.

Activités d'investissement

Les activités d'investissement ont été caractérisées par des réalisations totalisant 1,9 G$ en 2022, soit une hausse de 374,7 M$ (24,6 %) par rapport à 2021. Les services centraux de la Ville ont participé à hauteur de 1,7 G$, alors que les arrondissements ont participé pour un montant de 152,3 M$.

Les principaux investissements ont été réalisés dans les éléments d'actifs liés à l'environnement et aux infrastructures souterraines (666,1 M$), aux infrastructures routières (549,9 M$), aux bâtiments (311,2 M$) et aux parcs, espaces verts et terrains de jeux (176,3 M$). Les investissements réalisés en 2022 se rapprochent de la situation qui prévalait avant la pandémie.

Les documents Rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022, Bilan financier 2022 - Reddition de comptes financière et Bilan financier 2022 - Faits saillants sont accessibles sur le site web de la Ville de Montréal, à l'adresse suivante : www.ville.montreal.qc.ca/finances.

