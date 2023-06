CGTN : La Chine met l'accent sur le développement durable et l'unité ethnique dans ses efforts de modernisation





PÉKIN, 9 juin 2023 /PRNewswire/ -- Lors de son premier voyage dans une région autonome depuis le 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC) en octobre dernier, Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, a visité la région autonome de Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine, de lundi à jeudi.

Au cours de ce voyage de découverte, Xi Jinping, qui est également président de la Chine et président de la Commission militaire centrale, a appelé la région à respecter sa position stratégique et à poursuivre un développement durable qui donne la priorité à la protection de l'environnement.

Des efforts devraient également être faits pour poursuivre une nouvelle philosophie de développement et forger un fort sentiment de communauté pour la nation chinoise, afin de parvenir à écrire un nouveau chapitre de la modernisation chinoise, a-t-il déclaré.

Développement durable

Situé au sommet des lacets du fleuve Jaune, le lac Wuliangsu est la plus grande zone humide lacustre du bassin du fleuve Jaune. Avec des fonctions telles que la régulation du débit de l'eau, l'amélioration de la qualité de l'eau et la prévention de la formation de glace et des inondations, il constitue un centre de fonctions écologiques dans le nord de la Chine.

En faisant du lac la première étape de sa tournée d'inspection, Xi Jinping a mis l'accent sur la protection intégrée et la gestion systématique des montagnes, des rivières, des forêts, des terres agricoles, des lacs, de l'herbe et du sable.

Au cours des 10 dernières années, la Mongolie intérieure a planté 122 millions de mu (environ 8,1 millions d'hectares) d'arbres et 286 millions de mu d'herbe, et la superficie des terres désertifiées n'a cessé de diminuer, selon les données du gouvernement régional.

Tout en saluant les progrès accomplis par la région, Xi Jinping a également souligné l'importance de poursuivre les efforts pour promouvoir le développement durable.

La priorité absolue du développement de la Mongolie intérieure réside dans la transformation et l'amélioration de l'industrie énergétique traditionnelle, le développement vigoureux de l'énergie durable et le renforcement de la base énergétique majeure du pays, a-t-il expliqué.

Lors d'une visite dans un parc industriel à Hohhot, le président chinois a insisté sur les efforts à déployer pour que la Chine atteigne l'autosuffisance en matière de sciences et de technologies, après avoir pris connaissance des activités de recherche et développement et de production de semi-conducteurs et de matériaux photovoltaïques menées par les entreprises du parc.

Il a appelé la Mongolie intérieure à participer activement à l'initiative « la Ceinture et la Route » et à la construction du couloir économique Chine-Mongolie-Russie pour élever le niveau d'ouverture.

Xi Jinping a également exhorté la région à renforcer sa connectivité avec la région Pékin-Tianjin-Hebei, le delta du fleuve Yangtsé, la zone de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, et les provinces du nord-est de la Chine.

Une communauté pour la nation chinoise

La Chine est un pays multiethnique unifié, et la région autonome de Mongolie intérieure a été la première région autonome de niveau provincial établie en Chine.

Xi Jinping a souligné jeudi que, d'un point de vue national, la tâche la plus ardue pour apporter la prospérité à l'ensemble de la population reste à accomplir dans certaines régions frontalières où vivent principalement des minorités ethniques.

Ces régions ne doivent pas être laissées pour compte sur la voie de la prospérité commune, a-t-il souligné.

Les canaux d'emploi doivent être développés, le système de sécurité sociale à plusieurs niveaux doit être amélioré et les résultats de la réduction de la pauvreté doivent être consolidés, a ajouté le président chinois.

Il a également souligné l'importance de l'unité ethnique et du sens de la communauté pour la nation chinoise, un concept sur lequel le dirigeant chinois a insisté à de nombreuses reprises.

Au cours de la dernière décennie, la Chine a pris des mesures solides pour renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté de la nation chinoise, y compris des politiques de soutien, des fonds de développement et des projets industriels pour les groupes ethniques minoritaires et les zones frontalières.

De 2012 à 2022, le revenu disponible par habitant des résidents urbains dans les zones à forte population de minorités ethniques a augmenté en moyenne de 7,7 % par an, et celui des résidents ruraux a augmenté de 10,2 %, selon la Commission nationale des affaires ethniques.

