Galtronics optimise l'expérience des spectateurs dans les stades de la NFL et de la MLB aux États-Unis

Galtronics, la société qui combine la collaboration avec l'innovation technologique afin de résoudre les défis de connectivité sans fil les plus complexes au monde, annonce aujourd'hui des mises à niveau du système d'antennes distribuées (DAS) dans quatre stades de premier plan.

Les antennes de Galtronics seront déployées à l'Arrowhead Stadium, siège des champions en titre du Super Bowl, les Kansas City Chiefs ; au Ford Field, domicile des Detroit Lions ; au Bank of America Stadium, fief des Carolina Panthers ; et au T-Mobile Park, la maison des Seattle Mariners. Les récentes mises à niveau fourniront une sectorisation renforcée pour générer des niveaux plus élevés de capacité et de vitesse de données, permettant aux fans de streamer d'autres événements sportifs, de suivre les statistiques d'une équipe virtuelle ou de partager des interactions d'événements en direct sur des plateformes sociales.

Au total, Galtronics fournit 705 antennes dans ces quatre stades. Les améliorations de l'antenne à bande C englobent HyperFlat (antenne Omni DAS montée au plafond), les antennes Small Panel et une combinaison d'antennes Stadium Panel 30x30 et 30x60. Elles seront déployées dans des zones assises, ainsi que dans les zones de restauration, les salles de presse et les suites afin de renforcer la couverture 5G sur l'ensemble de ces sites.

Les antennes de Galtronics sont spécialement conçues pour prendre en charge toutes les bandes et fréquences, y compris la bande C (qui sera le principal spectre 5G utilisé par tous les opérateurs sans fil, créant ainsi l'expérience utilisateur ultime).

« Alors que les stades continuent de mettre à niveau leurs équipements pour améliorer l'expérience des fans, nous sommes fiers d'être le fournisseur retenu pour ces sites de haut niveau », déclare Whit Martin, vice-président des ventes, Galtronics. « Nos connexions de qualité et notre capacité à prendre en charge toutes les bandes et fréquences démontrent comment nous pouvons relever les défis de connectivité les plus complexes de nos clients. »

Il s'agit de la dernière d'une série de mises à niveau de sites de premier plan, à savoir des stades et des salles qui connaissent un nombre record de spectateurs dans le monde entier. Galtronics fournit des solutions d'antenne sans fil personnalisées, depuis la conception jusqu'à la production et à la livraison des produits pour les principaux OEM et fournisseurs de services sans fil au monde.

À propos de Galtronics

Galtronics, filiale en propriété exclusive de Baylin Technologies, conçoit et fabrique les antennes sans fil les plus sophistiquées pour les principaux fournisseurs de services et équipementiers d'appareils sans fil au monde. La société combine la collaboration des clients avec l'innovation technologique pour faire progresser fondamentalement l'écosystème de la mobilité avec des solutions basées sur l'ingénierie permettant à ses clients de fournir des connexions critiques et de qualité. Pour plus d'informations, veuillez consulter le www.galtronics.com.

9 juin 2023 à 12:20

